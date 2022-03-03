'Gri Kurt'un uçağını S-400'ler mi vurdu? Fotoğraf yağıyor

Milliyet 3 Mart 2022 Perşembe 07:37 - Güncelleme: 3 Mart 2022 Perşembe 07:37

Rusya'nın Ukrayna topraklarına saldırısı devam ediyor. Karada devam eden savaşın yanı sıra havada da çetin bir savaş sürüyor. Rus Hava Kuvvetleri'ne ait uçaklar ile Ukrayna Hava Kuvvetleri'ne ait uçakların zaman zaman havada it dalaşı yaptığı görülürken, her iki ülke de çok sayıda uçak ve helikopter düşürüldüğü iddialar arasında. Sosyal medyada dolaşıma sokulan videolarda Ukrayna güçlerinin Rusya'ya ait çok sayıda helikopteri MANPADS olarak bilinen taşınabilir hava savunma sistemleriyle düşürdüğü görülse de, henüz kaç hava aracının kullanılamaz hale getirildiği net olarak bilinmiyor.

Ukrayna ordusuna ait kaynaklar, geçen salı günü yaptığı açıklamada tecrübeli savaş pilotu Albay Oleksandr Oksançenko'nun Rus uçaklarıyla girdiği hava muharebesinde hayatını kaybettiğini duyurdu.

'Gri Kurt' lakaplı Okschenko, Ukrayna ordusunda görev yaptığı süre boyunca Su-27 uçağıyla dünya genelinde birçok havacılık gösterisine katılmış bir akrobasi pilotuydu.

SAVAŞ ÇIKINCA ORDUYA GERİ DÖNDÜ

Albay Okschenko, 2017 yılında Çek Cumhuriyeti'nde düzenlenen havacılık festivalinde Su-27 uçağıyla yaptığı gösterilerde büyük beğeni topladı. Dünyanın en iyi akrobasi pilotlarından biri olarak kabul edilen ve 2018 yılında Ukrayna Hava Kuvvetleri'nden emekli olan Oleksandr Oksançenko, danışmanlık ve eğitmenlik görevini sürdürüyordu. Oksançenko'nun Rusya'nın Ukrayna'ya saldırmasının ardından hava muharebelerine katılmak için hava kuvvetlerine geri döndüğü iddia ediliyor.

Albay Oksanchenko'nun ölüm haberi, dünya genelinde de üzüntüyle karşılandı. Uluslararası havacılık festivallerine ait olan resmi hesaplar birbirini ardına Oleksandr Oksançenko'nun ölümü üzerine üzüntülerini ifade eden paylaşımlar yaptı.

Malta Havacılık Topluluğu Facebook üzerinden yaptığı paylaşımda, "Yüreğimiz ülkesini cesurca savunurken hayatını kaybeden 'Gri Kurt' Albay Oleksandr Okschenko ile birlikte. Olek, alçakgönüllü, her zaman neşeli harika bir insandı. Ailesine başsağlığı dileriz. Huzur içinde uyusun" diyerek Oksanchenko'nun 2016 yılında Malta Uluslararası Hava Gösterileri'nde çekilen fotoğraflarını paylaştı.

Avrupa'da havacılık ile ilgilenenlerin ilgiyle takip ettiği European Airshows da Facebook üzerinden deneyimli pilotun ölümü üzerine duyulan derin üzüntüyü, "Bu sabah Ukrayna'dan son derece şok edici ve üzücü haberler aldık. 2013-2018 yılları arasında Ukrayna Hava Kuvvetleri Su-27 uçağı ile gösteri pilotu olarak görev yapan 'Gri Kurt' Albay Oleksandr Okschenko, cuma gecesi Kiev üzerinde gerçekleşen hava muharebelerinde hayatını kaybetti. Mavi gökyüzünde gerçekleştirdiğiniz tüm gösteriler için size teşekkür ederiz efendim" şeklinde paylaştı.

OKSCHENKO'NUN UÇAĞINI S-400 MÜ DÜŞÜRDÜ?

Albay Oleksandr Oksançenko'nun hava muharebelerine hangi uçakla katıldığı ve uçağının nasıl düştüğü ise belirsizliğini koruyor. Oksangenko'nun uçağının cuma gecesi Kiev üzerinde S-400 hava savunma sistemi tarafından vurulduğu öne sürülüyor.

Kiev semalarında düşen bir uçağa ait görüntüler geçen cumartesi günü sosyal medyada yayıldı. Arda Mevlütoğlu, görüntülerdeki uçağın Albay Oleksandr Oksançenko'nun uçağı olabileceğini belirtti.

Milliyet'e konuşan Savunma ve Güvenlik Araştırmacısı Arda Mevlütoğlu, Belarus'ta bulunan Rusya'ya ait S-400 hava savunma sistemlerinin Oksangenko'nun uçağını düşürmüş olabileceği iddialarının mümkün olabileceğini belirtti. Mevlütoğlu, "Teorik olarak mümkün ama elimizde bunu teyit edecek somut bir veri yok" dedi.

Su-27'nin enkazının şehirdeki binaların üzerine düştüğü belirtiliyor. Uçağa ait parçalar incelendiğinde Su-27'nin Ukrayna Hava Kuvvetlerine ait olabileceği söyleniyor.

Mevlütoğlu, "Cumartesi sabaha karşı yayılan bir video var. Orada gökyüzünde bir patlama görülüyor. Bunun bir füze isabetiyle gerçekleşmiş olması mümkün ama başka bir veri ya da kanıt yok. İkinci gün erken saatlerde Kiev'de düşürülen bir Ukrayna Su-27'si vardı. Bu uçak Oleksandr Oksançenko'nun uçağı olabilir" şeklinde konuştu.

Rus ordusunun Ukrayna topraklarına girmesinin ardından sosyal medyada da büyük bir bilgi kirliliği yaşanıyor. "Kiev Hayaleti" başta olmak üzere henüz doğrulanamamış onlarca bilgi sosyal medyada tartışılmaya devam ediyor. Ukrayna ordusunun sosyal medya ve bilgi savaşını iyi yürüttüğünü belirten Arda Mevlütoğlu, "Bir biraz propaganda savaşı malzemesi gibi. İddia edilen hava zaferlerine dair somut bir veri ya da görsel kanıt yok. Ukrayna ordusu sosyal medya ve bilgi harbini iyi yürütüyor. Rusya hava hakimiyetini hâlâ kuramadı ve hâlâ kayıplar veriyor. Ne kadarını Ukrayna savaş uçakları yaptı bilemiyoruz. Ancak Rusya sayısal olarak bu kayıpları yerine koyabilecek imkânlara sahip" ifadelerini kullandı.

UKRAYNA HAVA KUVVETLERİ: KAHRAMAN İLAN EDİLDİ

Ukrayna Hava Kuvvetleri de resmi Facebook hesabından yaptığı paylaşımda deneyimli pilotun hayatını kaybettiğini açıkladı.

Ukrayna Hava Kuvvetleri yaptığı paylaşımda "Oleksandr Oksançenko, birçok Ukraynalı pilotun öğretmeni oldu. Köklü değişiklikler yaşanmasını sağladı. Akrobasi gösterilerinin sadece güzel bir görüntü oluşturduğunu değil, aynı zamanda gerçek savaşın unsurlarını olduğunu savunuyordu. Aldığı ödüllere hiçbir zaman önem vermedi ve daima havacılığa yatırım yapılmasını savundu. Bunu anlamak için tarihi okumanın önemini sürekli vurguladı. Haklıymış... Oksançenko, düşman uçaklarıyla mücadele ederken bir hava savaşında öldü" notunu paylaştı.

Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin Facebook'ta yaptığı açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Volodymyr Zelensky ölümünden sonra tecrübeli pilota "Ukrayna Kahramanı" unvanını verdi.