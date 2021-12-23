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Dünya

Grigoryan: Ankara'daki görüşmeye katılmaya hazırız

Ermenistan Güvenlik Konseyi Sekreteri Armen Grigoryan, Güney Kafkasya ile ilgili bölgesel işbirliği platformu 3+3 görüşmelerinin Türkiye ve Azerbaycan'da düzenlenmesi halinde katılım göstermeye ve bu ülkelerin temsilcilerini Erivan'da da kabul etmeye hazır olduklarını söyledi.

Sputnik23 Aralık 2021 Perşembe 11:06 - Güncelleme: 23 Aralık 2021 Perşembe 11:07
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Güney Kafkasya'da kalıcı barış ve istikrara yönelik 3+3 formatındaki bölgesel işbirliği platformu hakkında konuşan Ermenistan Güvenlik Konseyi Sekreteri Armen Grigoryan, Ermeni temsilcilerin Ankara veya Bakü'yü ziyaret etmesi ve görüşmelerin Ermenistan'da düzenlenmesi olasılığıyla ilgili, "Bir sebep oluşursa biz de gitmeye ve bölgesel sorunlarla ilgili görüşmeleri organize etmek için bu ülkeleri ağırlamaya hazırız" dedi.

Sputnik'in haberine göre, Bununla birlikte özellikle Ermenistan-Türkiye ilişkilerinin ikili formatta daha çok görüşüleceğini belirten Grigoryan, "Ancak 3+3 formatında görüşme imkanı oluşursa, Türkiye ile temaslar ve tutumlarımızı birbirimize anlatmak için bundan faydalanacağız" dedi.

Grigoryan, platformun gündeminde ne olacağının henüz istişare aşamasında olduğunu, çeşitli bölgesel konularla birlikte bölgedeki su kaynaklarının kullanımı gibi ekonomik olanakların ele alınabileceğini söyledi.

Ermenistan ve Türkiye, ilişkilerin normalleştirilmesi için karşılıklı olarak özel temsilciler atadı. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'na göre Erivan'la charter uçuşları da başlatılacak. Ankara ayrıca Türk ve Ermeni havayolu şirketlerinin İstanbul-Erivan arasındaki uçuşlarına yönelik başvurularını değerlendiriyor.

  • Güney Kafkasya
  • Ermenistan
  • Türkiye Ermenistan
  • Armen Grigoryan

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