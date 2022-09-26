Grossi: Zaporijya şu an ateş altında, bunun için harekete geçmemiz gerekiyor

UAEA tarafından her yıl düzenli olarak gerçekleştirilen ve 180'in üzerinde üye ülkeden üst düzey temsilcinin katıldığı toplantıda nükleer teknoloji alanındaki gelişmelerin yanı sıra nükleer güvenlik gibi önemli konu başlıkları çeşitli yan etkinlikler kapsamında ele alınıyor.



Toplantının ilk gününde konuşan UAEA Başkanı Rafael Mariano Grossi, Ukrayna'da süren savaşın durdurulması gerektiğini belirterek bu ülkede ciddi trajedilere yol açabilecek olası bir nükleer kazanın yaşanmaması için her şeyin yapılması gerektiğini vurguladı.



Grossi, "İnanması güç ama Avrupa'nın en büyük nükleer santrali Zaporijya şu an ateş altında, bunun için harekete geçmemiz gerekiyor." dedi.

- "GÜVENLİ BÖLGE BİR AN EVVEL OLUŞTURULMALI"



Rus ve Ukraynalı yetkililerle santralin çevresinde nükleer güvenliğin korunması amacıyla bir güvenli bölge oluşturulmasına ilişkin görüşmelere başladığını hatırlatan Grossi, söz konusu adımın bir an önce atılması gerektiğini, Ajans'ın bu hususta her türlü iş birliğine hazır olduğunu kaydetti.

- UKRAYNA'DAN RUSYA'YA AĞIR SUÇLAMA



Toplantıda Ukrayna Devlet Nükleer Düzenleme Müfettişliği Başkan Vekili Oleh Korikov, Rusya'nın Zaporijya başta olmak üzere ülkesindeki nükleer tesisleri saldırılarıyla tehlikeye attığını söyledi.

Korikov, Rusya'nın Zaporijya ve çevresinde bulunan yerleşim yerlerini bombaladığını belirterek Rus tarafına "nükleer terörist" suçlamasında bulundu.

- "RUSYA, ZAPORİJYA'DA İŞ BİRLİĞİNE HAZIR"



Rusya Devlet Atom Enerjisi Kurumu (ROSATOM) Genel Müdürü Alexey Likhachev, Ukraynalı konuşmacının suçlamalarını reddederek Zaporijya Nükleer Santrali'ne yönelik spekülasyonların giderilmesi açısından UAEA heyetinin burada çalışmalarını sürdürmesinden memnun olduklarını ifade etti.

Likhachev, Zaporijya'nın çevresinde nükleer güvenlik ve emniyetin sağlanması için teknik açıdan iş birliği yapmaya ülkesinin hazır olduğunu dile getirdi.

- ABD'DEN RUSYA'YA NÜKLEER TESİSLERDE ASKERİ EYLEMLERİ SONLANDIRMA ÇAĞRISI



ABD Enerji Bakanı Jennifer M. Granholm, ABD Başkanı Joe Biden'ın nükleer güvenlik ve Ukrayna'daki gelişmelere ilişkin mesajını okudu.

Biden mesajında, Rusya'nın Nükleer Silahların Yayılmasının Önlenmesi Antlaşması'na ilişkin sonuç bildirisinin yayımlanmasına engel olduğunu belirterek Moskova yönetiminin Ukrayna'daki nükleer tesisleri tehlikeye attığını ifade etti.

ABD'nin UAEA'nın nükleer güvenliğin sağlanması için belirlediği maddeleri desteklediğini belirten Biden, Rusya'nın askeri güçlerini Ukrayna'dan çekmesi ve bu ülkedeki nükleer tesisler ve çevresinde askeri faaliyetlerini durdurması çağrısında bulundu.

