Gruşko: Tabutlar geliyor, bir trilyon yok yere harcandı

17 Ağustos 2021 Salı 10:25 - Güncelleme: 17 Ağustos 2021 Salı 10:25

ABD ve Avrupa'nın, Moskova'nın Afganistan'daki rolü hakkındaki endişeleriyle ilgili konuşan Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Aleksandr Gruşko, Batı için yapılabilecek en kolay şeyin Rusya'yı bir tehdit olarak nitelendirmek olduğunu söyledi.

Sputnik'e konuşan Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Aleksandr Gruşko, ABD ve Avrupa'nın Afganistan'da yaşananlar konusundaki tepkisi ve Moskova'nın rolü hakkındaki endişeleriyle ilgili konuştu.

Gruşko, "En temel noktaya dönüp Rusya'yı bir tehdit olarak addetmekten daha kolay başka bir şey yok. Her şey daha iyi olsun istediler, ama sonuç her zamanki gibi oldu: 'Yeni bir sayfa açmamız lazım, ama Çin bizi endişelendiriyor...' Tüm hikaye böyle ilerliyor" ifadelerini kullandı.

Gruşko, "ABD ve Avrupa'nın gündeminde savaş artık rağbet görmüyor, Afganların barış içinde yaşamasını istemiyorlar. Tabutlar geliyor. Bir trilyon yok yere harcandı" dedi.