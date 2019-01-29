Guaido orduda çatlak arıyor

Venezuela’da kukla muhalif lider Juan Guaido, Venezuela’nın ABD’deki askeri ateşesinin taraf değiştirerek kendisini desteklemesini değerlendiredi. Başkan Nicolas Maduro’yu devirmeleri için ordunun üst kademesiyle pazarlıkların sürdüğünü itiraf eden Guaido, orduda kendisine sempati duyan generallerle görüştüğünü ve askeri kanatla yaptığı pazarlıkları kişisel güvenlik endişesi sebebiyle ihtiyat içinde devam ettiğini vurguladı. Guaido, Venezuela’nın Washington Büyükelçiliğindeki askeri ataşenin muhalif kanada geçme kararını memnuniyetle karşıladığını söyledi.

KORSAN ELÇİ ATADI

Guaido, Venezuela’da seçim düzenlenmesi önerisini ise yerinde bulduğunu fakat ülkeden kaçan 3,3 milyon kişi dönmeden oylama yapılmasını istemediğini kaydederek ‘yenilgiden korktuğunu’ açık etti. Guaido, seçim yerine geçiş hükümeti için tüm yetkinin kendisine verilmesini istedi. ABD’de Cumhuriyetçi Senatörler Dick Durbin, Marco Rubio ve Robert Menendez ile görüştüğünü vurgulayan Guaido, ABD temsilciliğine Maduro karşıtlığıyla bilinen ve 2014’te ABD’ye sığınan Carlos Vecchio’yu getirdiğini duyurdu. ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo da korsan elçiyi sevinçle karşıladı.

PETROL PARASINI GASP

Beyaz Saray, Venezuela’nın ABD bankalarında bulunan hesaplardaki kontrol hakkını elinden alarak, bu hakkı kendini devlet başkanı ilan eden Juan Guaido’ya devretti. Amerikan Merkez Bankası FED, hesapların kontrolünün Guiado’ya devredildiğini doğruladı. Venezuela Devlet Petrol Şirketi PDVSA’nın nakit parasının yaklaşık yüzde 75’inin ABD’de bulunduğuna dikkat çeken uzmanlar, bunun Venezuela ekonomisinin temel taşı olan petrol hesaplarını kullanma yetkisinin Guiado’ya geçmesi anlamına geldiği yorumunda bulundu. Beyaz Saray’ın aldığı bu karar ABD’li iş adamlarını ise zor durumda bıraktı. ABD hükümetinin tepkisinden korkan ve ismini vermeyen bir petrol şirketi yöneticisi, Wall Street Journal gazetesine, “Bu durum, kredi verenler için, çalışanlar için dâhil herkes için bir karmaşa anlamına geliyor” dedi.

KARARNAME ÇIKACAK

Donald Trump hükümetinin Guaido’nun hesapları etkili bir şekilde kontrol etmesine izin vermek için acil durum kararnamesi yayınlamayı planladığı bildirildi.