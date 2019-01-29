Guaido orduda çatlak arıyor
Beyaz Saray’ın desteğiyle kendisini ‘geçici devlet başkanı’ ilan eden kukla muhalif lider Juan Guaido, Venezuela ordusunun üst kademesiyle Maduro iktidarına yönelik askeri darbe yapmaları için görüşmeler yaptığını söyledi.
Venezuela’da kukla muhalif lider Juan Guaido, Venezuela’nın ABD’deki askeri ateşesinin taraf değiştirerek kendisini desteklemesini değerlendiredi. Başkan Nicolas Maduro’yu devirmeleri için ordunun üst kademesiyle pazarlıkların sürdüğünü itiraf eden Guaido, orduda kendisine sempati duyan generallerle görüştüğünü ve askeri kanatla yaptığı pazarlıkları kişisel güvenlik endişesi sebebiyle ihtiyat içinde devam ettiğini vurguladı. Guaido, Venezuela’nın Washington Büyükelçiliğindeki askeri ataşenin muhalif kanada geçme kararını memnuniyetle karşıladığını söyledi.
KORSAN ELÇİ ATADI
Guaido, Venezuela’da seçim düzenlenmesi önerisini ise yerinde bulduğunu fakat ülkeden kaçan 3,3 milyon kişi dönmeden oylama yapılmasını istemediğini kaydederek ‘yenilgiden korktuğunu’ açık etti. Guaido, seçim yerine geçiş hükümeti için tüm yetkinin kendisine verilmesini istedi. ABD’de Cumhuriyetçi Senatörler Dick Durbin, Marco Rubio ve Robert Menendez ile görüştüğünü vurgulayan Guaido, ABD temsilciliğine Maduro karşıtlığıyla bilinen ve 2014’te ABD’ye sığınan Carlos Vecchio’yu getirdiğini duyurdu. ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo da korsan elçiyi sevinçle karşıladı.
PETROL PARASINI GASP
Beyaz Saray, Venezuela’nın ABD bankalarında bulunan hesaplardaki kontrol hakkını elinden alarak, bu hakkı kendini devlet başkanı ilan eden Juan Guaido’ya devretti. Amerikan Merkez Bankası FED, hesapların kontrolünün Guiado’ya devredildiğini doğruladı. Venezuela Devlet Petrol Şirketi PDVSA’nın nakit parasının yaklaşık yüzde 75’inin ABD’de bulunduğuna dikkat çeken uzmanlar, bunun Venezuela ekonomisinin temel taşı olan petrol hesaplarını kullanma yetkisinin Guiado’ya geçmesi anlamına geldiği yorumunda bulundu. Beyaz Saray’ın aldığı bu karar ABD’li iş adamlarını ise zor durumda bıraktı. ABD hükümetinin tepkisinden korkan ve ismini vermeyen bir petrol şirketi yöneticisi, Wall Street Journal gazetesine, “Bu durum, kredi verenler için, çalışanlar için dâhil herkes için bir karmaşa anlamına geliyor” dedi.
KARARNAME ÇIKACAK
Donald Trump hükümetinin Guaido’nun hesapları etkili bir şekilde kontrol etmesine izin vermek için acil durum kararnamesi yayınlamayı planladığı bildirildi.
Başkomutan Nicolas Maduro!
Trump yönetimi ile bölgedeki müttefiklerinin Venezuela’da darbe için orduyu harekete geçirme planına karşı vakit kaybetmeyen ülkenin seçilmiş Başkanı ve Başkomutanı Nicolas Maduro, Carabobo eyaletindeki 41’inci Zırhlı Tugayı ziyaret ederek güvenlik güçleri ile bir araya geldi. Burada askerlere hitap eden Maduro, orduyu bölmek için sürekli komplo kurulduğunu vurguladı ve askerlerden emperyalist darbe girişimi karşısında disiplin içinde olmalarını istedi. Venezuela’nın ‘kurtarıcısı’ Simon Bolivar’ın Kurucu Meclis konuşmasının 200’üncü yıl dönümü etkinliklerini hatırlatan Maduro, “Ülke tarihinin en önemli askeri hareketliliklerine hazırlanıyoruz. Hiç kimse kutsal gökyüzümüze dokunmasın diye tüm silah sistemlerini, askeri gücü, operasyon kabiliyetini, asker sivil birliğini ve milis kuvvetleri hazır tutacağız” ifadelerini kullandı. Öte yandan geçen hafta Maduro karşıtı protestolarda gözaltına alınan 791 kişiden 632’sinin serbest bırakıldığı açıklandı.
Trump askeri müdahale planlıyor
Kendisini ‘geçici devlet başkanı’ ilan eden Venezuelalı muhalif lider Juan Guaido’yu ilk tanıyan ve darbe sürecini yöneten ABD’de Başkan Donald Trump’ın Caracas’ı işgal planları yaptığı ortaya çıktı. Cumhuriyetçi Parti’nin önde gelen isimlerinden Senatör Lindsey Graham, FoxNews’e verdiği demeçte, Trump’ın ay başında kendisine, ‘ABD’nin rejim değişikliği istediği bir ülkede askeri güç kullanmak hakkında ne düşündüğünü sorduğunu’ söyledi. Graham sohbet sırasında Trump’a, “Bu konuda yavaş hareket etmelisin. Böyle bir adım sorunlu olabilir” yanıtı verdiğini aktardı.
BOLTON’DAN TEHDİT
Öte yandan, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton, Twitter’dan yaptığı açıklamada, Maduro hükümetini Washington’ın kuklası Juan Guaido’ya yönelik herhangi bir tehdidin ‘önemli bir tepkiyle karşılaşacağı’ uyarısında bulundu.
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