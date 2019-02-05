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Guaido orduya çağrı yaptı: Askerler, biz sizi bekliyoruz

Venezuela'da kendini geçici devlet başkanı ilan eden Juan Guaido, orduya harekete geçmesi için çağrıda bulundu.

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Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun meşruiyetini kabul etmeyen ve ABD başta olmak üzere birçok Batı ve Latin Amerika ülkesince tanınan Guaido, başkent Caracas'taki Ulusal Mecliste düzenlenen basın toplantısında, insani yardım, yeni yürüyüşler ve seçim teklifleri hakkında konuştu.

AA'nın haberine göre Guaido, Avrupa Birliği (AB) üyesi 10 ülkenin daha desteğini aldıklarını belirterek "Artık 4 Şubat tarihi dünyanın Venezuela halkının fedakarlıklarını tanıdığı gün olarak hatırlanacaktır." dedi. AB'nin tanıma kararı veren üyelerine teşekkür eden Guaido, yarın "büyükelçi" olarak niteledikleri ve bu ülkelerde çalışacak dış temsilcileri açıklayacaklarını duyurdu.

Guaido, ülkeye, Kolombiya, Brezilya ve Porto Riko üzerinden getirmeyi planladıkları insani yardım konusuna da değindi. Sputnik'in aktardığı bilgiye göre Guaido, başkent Caracas'ta düzenlenen ve Twitter'dan canlı olarak yayınlanan basın toplantısında, "Askerler, biz sizi bekliyoruz. Asker, ailene insani yardım imkanını reddedecek misin? Eğer kuşkulanıyorsan, şu anda doğru olanın ne olduğunu ailene sor. O an geldi" diye konuştu.

II. Murat´ın vefatı - Tarihte bugün 3 Şubat 1451

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