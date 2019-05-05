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Guaido'dan 'darbe destekçileri' ve 'sadakat' itirafı

Juan Guaido, başarısız darbe girişiminden sonra Washington’un bu yolu izlemeye karar vermesi halinde askeri darbeyi memnuniyetle karşılayacağını ve darbeyi desteklediğini itiraf etti.

  • star.com.tr
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Guaido ve destekçileri, Decvlet Başkanı Nicolas Maduro'yu devirmek için giriştikleri ABD destekli darbe kalkışması başarısızlıkla sonuçlandı.
 
Darbeyi başarısızlığa uğratan en önemli etken ise,  birkaç düzine asker ve ABD ile temaslı siyasetçi hariç, Venezuela silahlı kuvvetlerinin Maduro'ya sadakat göstermesi oldu. Asker, Guaido'nun Maduro'ya karşı darbe çağrılarına uymayarak devletinin yanında durdu.
 
Başkent Karakas çevresindeki küçük çaplı çatışmalardan sonra Maduro, darbecilerin yenilgiye uğradığını ilan etti. 
 
''DAHA FAZLA ASKERE İHTİYACIMIZ VAR''
 
Başarısız darbe girişimi sonrası Amerika merkezli gazete The Washington Post'a konuşan 35 yaşındaki Juan Guaido, ''Belki de daha fazla askere ihtiyacımız var, belki de onu devirmeye istekli daha fazla devlet görevlisine ihtiyacımız var.'' dedi.
 
Ordunun Maduro'ya verdiği desteği hafife alan Maduro, ABD'nin desteklediği bir askeri darbeyi memnuniyetle karşılayacağını ve askerlerin sadakat derecesini yanlış hesapladığını itiraf etti. 
 
BAŞARISIZLIĞA RAĞMEN 'DARBEDE' KARARLILLIK
 
Muhalefetin gelecekteki seçenekleri ile ilgili de konuşan Guaido, ABD'nin askeri desteğini memnuniyetle karşılayacağını söyledi. Washington askeri elini muhaliflere uzatması halinde Guaido, bu seçeneği Ulusal Mecliste muhaliflerin desteğiyle onaylatma sözü verdi.
 
Öte yandan darbe girişimin başlamasıyla adeta sevinç çığlıkları atan ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, darbeden sonuç alınamamasına rağmen kendini yasa dışı yollarla ilan eden darbeci Guaido'ya desteğini sürdürüyor. Pompeo dün (Cumartesi) Twitter hesabından yaptığı açıklamada, ''Barışçıl bir geçiş için Venezuela ve Başkan Guaido'yla birlikte duracağız'' dedi.
 

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