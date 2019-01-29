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Guaido'dan 'dış temsilciliklere atama' hamlesi

Venezuela'da kendini 'geçici devlet başkanı' ilan eden Ulusal Meclis Başkanı Juan Guaido, Amerika kıtasındaki bazı ülkelere temsilci atadıklarını duyurdu.

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Venezuela'da kendini "geçici devlet başkanı" ilan eden Ulusal Meclis Başkanı Juan Guaido, Amerika kıtasındaki bazı ülkelere temsilci atadıklarını açıkladı.

Guaido, twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Ulusal Meclisten, ABD, Arjantin ve Kolombiya gibi ülkelere diplomatik temsilci atamak için izin istediğini belirtti.

Kendini "geçici devlet başkanı" ilan eden Guaido paylaşımında, Ulusal Meclisin, ABD, Arjantin, Kolombiya, Panama, Kosta Rika, Ekvador, Şili, Honduras, Kanada, Peru ve Lima Grubu'na temsilci atanması talebini oy birliğiyle kabul ettiğini duyurdu.

Guaido, Venezuela'nın Washington'daki temsilciliğine Carlos Alfredo Vecchio'nun getirildiğini ifade etti.

Vecchio, dün Guaido tarafından ABD temsilciliğine atandığını açıklamış ve ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'da Vecchio'yu tanıdıklarını açıklamıştı.

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro hükümeti, ülkesinin ABD'deki tüm diplomatlarını geri çekmişti.

Venezuela'da ne oldu?

Venezuela'da muhalefet ve iktidar yanlılarının 23 Ocak Çarşamba günü düzenlediği mitingler, ülke ve bölge açısından son derece önemli gelişmelere yol açmıştı.

Çoğunluğu muhalefetin elindeki Ulusal Meclisin Başkanı Juan Guaido, muhaliflerin mitinginde kendini geçici devlet başkanı ilan etmiş ve başta ABD olmak üzere Avustralya, Kanada, Kolombiya, Peru, Ekvador, Paraguay, Brezilya, Şili, Panama, Arjantin, Kosta Rika ve Guatemala gibi ülkeler tarafından tanınmıştı.

Meksika, Türkiye, Rusya, Küba, Çin ve Bolivya ise Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro hükümetine desteklerini yinelemiş, Maduro da gelişmeler üzerine ABD ile diplomatik ve politik ilişkileri kestiğini açıklamıştı. Maduro, daha sonra yaptığı başka bir açıklamada, iki ülke arasındaki diplomatik ilişkinin bittiğini fakat ticari ilişkinin süreceğini kaydetmişti.

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