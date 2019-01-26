15°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,2692
  • 6,0192
  • 220.129
  • 101.801
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

DÜNYA

  1. Haberler
  2. Dünya

Guaido'nun Venezuela hükümetiyle gizlice görüştüğü ortaya çıktı

Venezuela Devlet Başkan Yardımcısı Jorge Rodriguez, düzenlediği basın toplantısında, kendisini ülkenin 'geçici devlet başkanı' ilan eden Juan Guaido'nun, üst düzey hükümet yetkilileriyle yaptığı gizli görüşmenin görüntülerini izletti.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Venezuela İletişim, Kültür ve Turizmden Sorumlu Devlet Başkan Yardımcısı Jorge Rodriguez, Caracas’taki Devlet Başkanlığı Sarayı'nda düzenlenen basın toplantısında, Guaido'nun, Kurucu Meclis Başkanı ve iktidardaki Venezuela Birleşik Sosyalist Partisi (PSUV) Başkan Yardımcısı Diosdado Cabello ile görüştüğü görüntüleri gösterdi.

Rodriguez, önce Guaido'nun, bir röportaj sırasında kendisine Cabello ile görüşüp görüşmediği sorusuna, "(Cabello hakkında) Bu adamı hepimiz tanıyoruz. Bir arkadaşım bana onun hakkında şöyle demişti; 'O doğru söylerken bile yalan söyleyebiliyor." cevabını verdiği görüntüleri izletti.

Ardından, Guaido'nun 22 Ocak'ta Caracas'taki bir otelde Cabello ile görüştüğünü yineleyen Rodriguez, Guaido'nun güneş gözlüğü taktığı ve kapüşonlu bir kıyafetle Ulusal Meclis Sekreteri Roberto Marrero ile otelin içinde yürüdüğü güvenlik kamerası görüntülerini sundu.

Rodriguez, Guaido'nun Cabello ile yaptığı görüşmede, başkanlık iddiasında bulunmayacağını belirterek yalnızca Devlet Başkanı Nicolas Maduro ile yeniden seçim yapılması için görüşme talep ettiğini aktardı.

Rodriguez, Guaido'nun ABD'nin baskısıyla başkanlık yemini ettiğini vurguladı.

Cabello-Guaido görüşmesine Venezuela Yerel Tedarik ve Üretim Komiteleri Ulusal Koordinatörü Freddy Bernal'in de katıldığı görüntülerde yer aldı.

Venezuela'da muhaliflerin mitinginde kendisini geçici devlet başkanı ilan eden Guaido, daha önce bir televizyon kanalına yaptığı açıklamada, kendisinin hükümet yetkilileriyle gizlice görüştüğü iddialarını yalanlamıştı.

Çin´den ´nükleer´ gözdağı

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Bakan Soylu'dan seçim güvenliği açıklaması

Bakan Soylu'dan seçim güvenliği açıklaması

Alparslan Kuytul, yeniden tutuklandı

Alparslan Kuytul, yeniden tutuklandı

Brezilya'da feci olay: Yaklaşık 150 kişiden haber alınamıyor

Brezilya'da feci olay: Yaklaşık 150 kişiden haber alınamıyor

İzmir'de korkutan deprem

İzmir'de korkutan deprem

'Türkiye ile Münbiç’i yeniden fethedeceğiz'

'Türkiye ile Münbiç’i yeniden fethedeceğiz'

Türkiye'de tek! Bakan Dönmez hemen satın aldı

Türkiye'de tek! Bakan Dönmez hemen satın aldı

Madende göçük: 200 madenciye ulaşılamıyor

Madende göçük: 200 madenciye ulaşılamıyor

Onlarca terörist etkisiz hale getirildi

Onlarca terörist etkisiz hale getirildi
 

POPÜLER HABERLER

Kumluca´daki hortumun tahribatı gün ağarınca ortaya çıktı

Kumluca´daki hortumun tahribatı gün ağarınca ortaya çıktı

Rusya'nın insansız savaş uçağı Okhotnik-B ilk kez yüzünü gösterdi

Rusya'nın insansız savaş uçağı Okhotnik-B ilk kez yüzünü gösterdi

Futbol takımına yapay zekalı antrenör

Futbol takımına yapay zekalı antrenör

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA