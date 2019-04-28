22°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,9413
  • 6,6288
  • 245.605
  • 94.783
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

DÜNYA

  1. Haberler
  2. Dünya

'Guantanamo'daki hapishane yaşlanan mahkumlar için bakımevine dönebilir'

New York Times'ın haberine göre, ABD'nin yurt dışında yakaladığı terör şüphelilerini topladığı Guantanamo tutukevinin yakında yaşlanan mahkumlar için bir 'bakımevi' halini alabileceği uyarısında bulunan askeri yetkililer, Pentagon'a bir an önce hapishaneyle ilgili politika belirleme çağrısı yaptı.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

ABD'nin yurt dışında yakaladığı terör şüphelilerini topladığı Guantanamo tutukevinin  yaşlanan mahkumlar için yakında bir "bakımevi" halini alabileceği, bu nedenle Pentagon'un bir an önce hapishaneyle ilgili politika belirlemesi gerektiği ifade edildi.

Amerikan New York Times gazetesinin "Bakımevi olarak Guantanamo Körfezi" başlığıyla yayımladığı haberde, terör şüphelilerinin toplandığı hapishaneye yönelik bir an önce politika belirlenmesi gerektiği, aksi halde buranın  yaşlanan mahkumlar için bir bakımevi halini alacağı belirtildi. 

Hapishanede 40 mahkumun bulunduğu bildirilen haberde, mahkumların işkence sonrası yaşadıkları psikolojik ve fiziksel sıkıntılar nedeniyle ilerleyen yaşlarda böbrek yetmezliği, uyku apnesi, demans ve yürüme zorluğu gibi sağlık sorunları yaşayabileceği kaydedildi. 

AKILLARDA SORU İŞARETLERİ VAR

Haberde görüşlerine yer verilen Guantanamo tutukevinin komutanı John C. Ring, "Amerika tutukevi hakkındaki politikalarını değiştirmediği müddetçe bir noktada burada bakımevi hizmeti vermeye başlayacağız." ifadesini kullandı. 

Bazı tutukluların şimdiden orta yaşlı olduğunu ve yüksek tansiyon, kolesterol, diyabet gibi sıkıntılar yaşamaya başladığını belirten askeri yetkililer de bu kişilerin sağlık hizmetlerini nasıl alacağı, bunun sağlanıp sağlanmayacağı ya da Kongrenin bunun için ne kadar bütçe ayıracağı konusunda kafalarında soru işaretleri olduğunu kaydetti. 

Askeri yetkililer, Guantanamo'da hem tutuklular hem de burada görev yapan askerlerin sağlığıyla ilgilenen doktorlar olsa da geriatri ya da hafifletici bakım alanında uzman doktorlarının olmadığına dikkati çekti. 

Haberde, Pentagon'un bir an önce buradaki mahkumların durumu için bir yol haritası çizmesi gerektiği vurgulandı. 

GUANTANAMO BİLMECESİ

Eski ABD Başkanı Barack Obama, 2001 yılındaki 11 Eylül saldırıları sonrası ABD'nin yurt dışında yakalayıp tutukladığı terör şüphelilerini topladığı Guantanamo tutukevini kapatmayı taahhüt etmişti.

Obama, en son Ocak 2017'nin başlarında, görevi Donald Trump'a devretmeden hemen önce Guantanamo'dan tutuklu nakletmiş ve hapishanede 40 kişi kalmıştı.

Trump, seçim kampanyası sırasında birçok insan hakları ihlallerinin de söz konusu olduğu tartışmalı tutukevini kapatmayacağını açıklamıştı.

Guantanamo, son dönemde de Suriye'de ele geçirilen terör örgütü DEAŞ mensuplarının nakledileceği iddialarıyla gündeme gelmişti.

Konya´da 4 ayaklı arazi robotu üretildi

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Pentagon'a Guantanamo çağrısı

Pentagon'a Guantanamo çağrısı

Dünya rekoru kırdı

Dünya rekoru kırdı

Kilisenin anahtarını iki Müslüman aile koruyor

Kilisenin anahtarını iki Müslüman aile koruyor

Gören belediyeyi aradı

Gören belediyeyi aradı

'FETÖMETRE' ile deşifre edilen kripto isimler yakalandı

'FETÖMETRE' ile deşifre edilen kripto isimler yakalandı

ABD'de sinagoga saldırı

ABD'de sinagoga saldırı

NYT bu karikatür için özür diledi

NYT bu karikatür için özür diledi

Esenyurt'ta 40'a yakın binaya bu gece de girilemeyecek

Esenyurt'ta 40'a yakın binaya bu gece de girilemeyecek
 

POPÜLER HABERLER

Otobüs ile minibüsün çarpışma anı kamerada

Otobüs ile minibüsün çarpışma anı kamerada

2 bin liraya mal etti, görenler 'bana da yap' diyor!

2 bin liraya mal etti, görenler 'bana da yap' diyor!

Milyonlara güzel haber... Emekliye en az 1.927 TL

Milyonlara güzel haber... Emekliye en az 1.927 TL

Gözyaşlarıyla izlediler

Gözyaşlarıyla izlediler

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA