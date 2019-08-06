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Guantanamo’nun kara kutusu yayınlanıyor

ABD’NİN işkence üssü Guantanamo’da 6 yıl tutulan Mohamed Ould Slahi’nin, yaşadıklarını anlattığı kitabı 2 bin 500 sansürün ardından nihayet yayın izni aldı.

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Amerika’nın işkence üssü Guantonamo’da tuttuğu Mohamed Ould Slahi’nin kaleme aldığı ve 20 ülkede yayınlanan kitabı 2 bin 500 kez sansürlenmesinden sonra nihayet olduğu gibi yayınlanacak. 

MOHAMEDOU Ould Slahi’nin avukatlarının ‘Gizlidir’ şerhinin kaldırılması için altı yıl boyunca verdiği mücadelenin ardından Guantonamo’da gördüğü Amerikan işkence programının korkunç ayrıntılarını kaleme aldığı hatıraları kitap halinde yayınlanacak.  Slahi, Moritanya’da 13 yıl önce başlayan, Ürdün ve Afganistan’da devam eden ve 2002’de ABD’nin Küba’daki Guantanamo Kampı’nın 760 no’lu mahkûmu olarak gördüğü işkence ve aşağılamalarla dolu hikâyesini yazdı. 

KORKUNÇ AYRINTILAR 

Guantanamo tutsağı Slahi’nin yazdığı günlüğün gizliliği kaldırılıncaya kadar, gizli bilgilerin açığa çıkmaması bahanesiyle, okurların işkencelerin tümünü anlatan hikâyeyi okumalarının engellenmesi amacıyla 2 bin 500 kez sansürden geçti. Spencer Ackerman ve Ian Cobain’in İngiliz Guardian gazetesi için kaleme aldığı yazıda, kitabın 20 ülkede yayınlandığını, Guardian’ın ise hikâyeyi parçalar halinde yayınlandığını çıkmasının ardından ise kitabın, sansür notlarıyla birlikte yayınlanacağını duyurdu. Slahi’nin hala parmaklıklar ardında bulunan bir kişinin tamamladığı ilk kitap olma özelliğini taşıyan ‘Guantanamo Günlüğü, kitabı 20 ülkede yayımlandı. Slahi’nin tuttuğu günlükte, kendisinin nasıl uykudan yoksun bırakıldığı, öldürülmekle tehdit edildiği, cinsel aşağılamalara maruz kaldığı anlatılıyor. Yıllarca işkenceye Slahi daha sonra bizzat eski ABD Savunma Bakanı Donald Rumsfed’in onayladığı ‘ek sorgulama yöntemleri’ ile sorgulanmıştı. Slahi, bunca işkenceye son verebilmek için Toronto’daki CN Kulesi’ni patlatmayı planladığını itiraf etmişti. 

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