İSTANBUL 10°C / 7°C
Parçalı bulutlu, güneşli
8 Aralık 2023 Cuma / 26 CemaziyelEvvel 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    28,9627
  • EURO
    31,2789
  • ALTIN
    1893.01
  • BIST100
    7978.82
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Guayana'da askeri helikopter düştü, 5 asker can verdi
Dünya

Guayana'da askeri helikopter düştü, 5 asker can verdi

Guyana ordusuna ait helikopterin düşmesi sonucu 5 askerin hayatını kaybettiği, 2 askerin yaralandığı bildirildi.

AA8 Aralık 2023 Cuma 06:05 - Güncelleme:
Guayana'da askeri helikopter düştü, 5 asker can verdi
ABONE OL

Guyana ordusundan yapılan açıklamada, Venezuela sınırına yakın bir yerde içindeki 7 kişiyle kaybolduğu belirtilen helikopterin enkazına ulaşıldığı kaydedildi.

Enkazın Venezuela sınırına yaklaşık 48 kilometre mesafedeki ormanlık alanda bulunduğu ifade edilen açıklamada, helikopterdeki 5 askerin öldüğü, 2 askerin yaralandığı belirtildi.

Açıklamada, helikopterin rutin faaliyetleri esnasında düştüğü ve kazanın nedeninin tespit edilmesi için soruşturma başlatıldığı ifade edildi.

Yaralı askerlerin durumuna ilişkin Guyanalı yetkililerden henüz detaylı açıklama yapılmadı.

Guyana Devlet Başkanı İrfaan Ali, askerlerin hayatını kaybetmesinden üzüntü duyduklarını belirterek ailelerine başsağlığı diledi.

Yerel basında çıkan habere göre, helikopterde herhangi bir saldırı izine rastlanmadı.

Genelkurmay Başkanı Omar Khan, dün yaptığı açıklamada, orduya ait ve içinde 7 kişinin olduğu GDF Bell-412 tipi helikopterin Venezuela sınırı yakınında kaybolduğunu duyurmuştu.

  • helikopter kazası
  • Guyana ordusu
  • asker ölümü

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.