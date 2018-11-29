Almanya'da gün batımını yangın zanneden adam itfaiyeyi aradı

Almanya'nın Hamburg kentinde bir kişi gün batımını yangın zannederek itfaiyeyi aradı. Acil yardım merkezi olay yerine anında itfaiye ekiplerini sevk etse de, yanlış alarm verildiği kısa zamanda fark edildi.

Salı günü gerçekleşen olayda Hamburg'un Winterhude mahallesinde yaşayan bir kişi, gökyüzündeki kırmızımsı bulutları devasa bir yangının dumanı zannetti.

Yerel basına konuşan itfaiye sözcüsü, insanların gün batımını sıkça yangın zannettiğini, her seferinde emin olmak için ekiplerin olay yerine gönderildiğini söyledi.

Gün batımında neden gökyüzü kırmızı oluyor?

Gün batımı sırasında Güneş ışınları atmosferde daha uzun yol katederek farklı renklere ayrılıyor. En az kırılmaya uğrayan renk kırmızı olduğundan, gün batımı sırasında ufuğu kızıl bir çizgi kaplıyor.

Özellikle soğuk günlerde eğer bulutlar alçak bir seviyede gökyüzünü kaplarsa, bu ışınlar beyaz bulutlara çarparak adeta kızıl bir ışık şöleni yaşatabiliyor.

Yüksek enlemde bulunan ve soğuk bir iklime sahip olan kuzeydeki ülkelerde kırmızı gün batımlarına sıkça rastlamak mümkün.

(Euronews)