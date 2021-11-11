Gündemi sarsacak İran raporu: İlk kez tespit edildi

Uluslararası Organize Suçlara Karşı Küresel Girişimin raporunda, İran silahlarının Yemen'den Somali'ye Putland bölgesinden sokulduğu savunuldu.
Raporda, "Küresel Girişim, 8 ay boyunca Somali'nin 13 bölgesinde 400'ün üzerinde kayıt dışı silah belgeledi. Bunlar Yemen'deki çatışmanın Somali'ye yayılmasının parmak izi olarak duruyor." ifadelerine yer verildi.
Raporda, ilk kez İran-Yemen silah ticaretinden kaynaklanan silahların Somali'ye kaçırıldığı tespit edildiği öne sürüldü.
Silahların çoğunluğunun, geçmişte farklı dönemlerde silah ticaretinin yapıldığı Putland bölgesinde yapıldığı kaydedildi.