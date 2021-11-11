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Dünya

Gündemi sarsacak İran raporu: İlk kez tespit edildi

İran'dan tedarik edilen ve Yemen'deki iç savaşta Husilere gönderilen küçük ve hafif silahların, yasa dışı yollarla Somali'ye kaçırıldığı iddia edildi. Raporda, ilk kez İran-Yemen silah ticaretinden kaynaklanan silahların Somali'ye kaçırıldığı tespit edildiği öne sürüldü.

AA11 Kasım 2021 Perşembe 11:56 - Güncelleme: 11 Kasım 2021 Perşembe 11:56
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Uluslararası Organize Suçlara Karşı Küresel Girişimin raporunda, İran silahlarının Yemen'den Somali'ye Putland bölgesinden sokulduğu savunuldu.

Raporda, "Küresel Girişim, 8 ay boyunca Somali'nin 13 bölgesinde 400'ün üzerinde kayıt dışı silah belgeledi. Bunlar Yemen'deki çatışmanın Somali'ye yayılmasının parmak izi olarak duruyor." ifadelerine yer verildi.

Raporda, ilk kez İran-Yemen silah ticaretinden kaynaklanan silahların Somali'ye kaçırıldığı tespit edildiği öne sürüldü.

Silahların çoğunluğunun, geçmişte farklı dönemlerde silah ticaretinin yapıldığı Putland bölgesinde yapıldığı kaydedildi.

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