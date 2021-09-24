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Dünya

Güney Afrika Cumhurbaşkanı Ramaphosa'dan Filistin çağrısı: İşgal bitene kadar barış olmayacak

Güney Afrika Cumhurbaşkanı Cyril Ramaphosa, dünya liderlerini Filistin meselesini çözmek için her türlü çabayı göstermeye davet etti. Konuya ilişkin Ramaphosa, Filistin halkı işgalden kurtulana kadar barış ve adalet olmayacağına yürekten inandıklarını belirtti.

AA24 Eylül 2021 Cuma 02:04 - Güncelleme: 24 Eylül 2021 Cuma 02:04
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Ramaphosa, Birleşmiş Milletler (BM) 76. Genel Kurulunda, video mesaj yöntemiyle gerçekleştirdiği konuşmasında, "Dünya milletleri olarak, Filistin meselesine adil, kalıcı ve barışçıl bir çözüm bulmak için hiçbir çabadan kaçınmama sorumluluğu taşıyoruz" dedi.

Filistinlilerin kendi kaderlerini tayin etme hakkının önemine vurgu yapan Ramaphosa, Filistin halkı işgalden kurtulana kadar barış ve adalet olmayacağına yürekten inandıklarını belirtti.

Ramaphosa ayrıca Afrika kıtasının BM'de yeterli şekilde temsil edilmediğini ifade ederek, 1,3 milyar kişinin yaşadığı kıtanın sesinin daha fazla duyurulması gerektiğini kaydetti.

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