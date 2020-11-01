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Dünya

Güney Afrika Cumhuriyeti'nde koronavirüs vaka sayısı 725 bini geçti

Güney Afrika Cumhuriyeti'nde son 24 saatte 1770 kişide daha Kovid-19 tespit edilmesiyle vaka sayısı 725 bin 542'ye yükseldi.

AA01 Kasım 2020 Pazar 00:32 - Güncelleme: 01 Kasım 2020 Pazar 00:32
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Sağlık Bakanlığının verilerine göre, ülkede son 24 saatte 46 kişi Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitirdi.

Virüs kaynaklı ölüm sayısının 19 bin 276 olduğu ülkede vaka sayısı 1770 artışla 725 bin 542'ye çıktı.

Bugüne kadar 4 milyon 822 bin 973 testin yapıldığı Güney Afrika Cumhuriyeti'nde iyileşenlerin sayısı 654 bin 182 oldu.

En fazla vaka Gauteng bölgesinde, en az vaka ve ölüm ise Northern Cape bölgesinde kaydedildi.

Güney Afrika Cumhuriyeti, Afrika'da Kovid-19'un en fazla görüldüğü ülke olma özelliğini koruyor.

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