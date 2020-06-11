Güney Afrika Cumhuriyeti'nde Kovid-19 vaka sayısı 55 bini geçti

AA 11 Haziran 2020 Perşembe 00:39 - Güncelleme: 11 Haziran 2020 Perşembe 00:39

Sağlık Bakanlığı verilerine göre, ülke genelinde bugüne kadar 998 bin 400 yeni tip koronavirüs testi yapıldı, virüs tespit edilen 31 bin 505 kişi sağlığına kavuştu.

Kovid-19 salgında 1210 kişinin hayatını kaybettiği ülkede, en fazla vaka ve ölüm Western Cape bölgesinde, en az vaka ve ölüm ise Northern Cape bölgesinde görüldü.

Ülkede, Kovid-19 vaka sayısı 55 bin 421'e ulaştı.

Afrika'da en fazla Kovid-19 vakasının bulunduğu Güney Afrika Cumhuriyeti, ölüm oranlarında ise Mısır'dan sonra ikinci sırada yer alıyor.