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Dünya

Güney Afrika Cumhuriyeti'nde Kovid-19 vaka sayısı 76 bini geçti

Güney Afrika Cumhuriyeti'nde yeni tip koronavirüs (Koivd-19) vaka sayısı 76 bin 334'e yükseldi.

AA17 Haziran 2020 Çarşamba 18:55 - Güncelleme: 17 Haziran 2020 Çarşamba 18:55
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Sağlık Bakanlığının verilerine göre, ülke genelinde 1 milyon 172 bin 513 test yapıldı.

Bu testlerden 76 bin 334'ü pozitif çıktı. Kovid-19 vakalarından 42 bin 63'ü iyileşti. Hayatını kaybedenlerin sayısı 1625 oldu.

En fazla vaka ve ölüm Western Cape bölgesinde görülürken, en az vaka ve ölüm Northern Cape bölgesinde kaydedildi. Eğitimin yeniden başladığı Western Cape'de 100 öğretmen ve 1800 öğrencide Kovid-19 tespit edildi.

Güney Afrika Cumhuriyeti, Afrika'da en fazla Kovid-19 vakasının görüldüğü ülke olmayı sürdürüyor.

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