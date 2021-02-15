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Dünya

Güney Afrika Cumhuriyeti'nde okullar yeniden açıldı

Güney Afrika Cumhuriyeti'nde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle Aralık 2020'de eğitime ara verilen okullarda yüz yüze eğitim tekrar başladı.

AA15 Şubat 2021 Pazartesi 14:51 - Güncelleme: 15 Şubat 2021 Pazartesi 14:51
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Temel Eğimi Bakanı Angie Motshekga, yaptığı açıklamada, Kovid-19 salgınında ülke genelinde 1169 öğretmenin hayatını kaybettiği bilgisini paylaştı.

Okullarda, öğretmen ve öğrencilerin sağlık ve güvenliğini öncelediklerini vurgulayan Motshekga, salgının ikinci dalgası sonrası okullarda yeniden yüz yüze eğitime başlandığını söyledi.

Motshekga, "Bir yandan okullarda Kovid-19'a karşı güvenlik ve sağlık konularına dikkat ederken diğer yandan da 2020 müfredatının boşluklarını tamamlayacağız." dedi.

Afrika'da en fazla Kovid-19 tespit edilen ülkede, salgının ikinci dalgası nedeniyle okullarda Aralık 2020'de yüz yüze eğitime ara verilmişti.

Ülkede bugüne kadar yaklaşık 1,5 milyon kişide Kovid-19'a rastlanırken, 47 binden fazla kişi ise virüs nedeniyle hayatını kaybetti.

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