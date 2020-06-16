İSTANBUL 29°C / 20°C
Parçalı bulutlu, güneşli
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    6,8467
  • EURO
    7,719
  • ALTIN
    380.47
  • BIST100
    110940
  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Güney Afrika Cumhuriyeti'ndeki Kovid-19 vaka sayısı 73 bine yükseldi
Dünya

Güney Afrika Cumhuriyeti'ndeki Kovid-19 vaka sayısı 73 bine yükseldi

Güney Afrika Cumhuriyeti'nde yeni tip koronavirüs (Koivd-19) vaka sayısı 73 bin 533'e yükseldi.

AA16 Haziran 2020 Salı 19:17 - Güncelleme: 16 Haziran 2020 Salı 19:17
ABONE OL

Sağlık Bakanlığının verilerine göre, ülke genelinde 1 milyon 146 bin 587 test yapıldı.

Bu testlerden 73 bin 533'ü pozitif çıktı. Kovid-19 vakalarından 39 bin 867'si iyileşti. Hayatını kaybedenlerin sayısı 1568 oldu.

En fazla vaka ve ölüm Western Cape bölgesinde görülürken, en az vaka ve ölüm Northern Cape bölgesinde kaydedildi. Eğitimin yeniden başladığı Western Cape'de 100 öğretmen ve 1800 öğrencide Kovid-19 tespit edildi.

Güney Afrika Cumhuriyeti, Afrika'da en fazla Kovid-19 vakasının görüldüğü ülke olmayı sürdürüyor.

Eğitimini Japonya'da aldı... Siparişlere yetişemiyor!

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.