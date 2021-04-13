Güney Afrika da Johnson and Johnson'ın aşısının kullanımını durdurdu

AA 13 Nisan 2021 Salı 22:01 - Güncelleme: 13 Nisan 2021 Salı 22:01

Güney Afrika Sağlık Bakanı Zweli Mkhize, yaptığı yazılı açıklamada, ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (CDC) ile Gıda ve İlaç Dairesinin (FDA) aşının kullanımını geçici olarak durdurma tavsiyesini ciddiye aldıklarını belirtti.

Güney Afrika'da şimdiye kadar aşı olanlarda kanda pıhtılaşma görülmediğini kaydeden Mkhize, buna rağmen ihtiyati olarak kullanımı askıya alma kararına vardıklarını ifade etti.

Mkhize ayrıca, aşının güvenliğine ilişkin araştırma ve müzakerelerin birkaç gün içinde sonlanmasını ve aşının tamamıyla kullanımdan çekilmemesini beklediklerini kaydetti.

Güney Afrika'nın kararı, CDC ve FDA'nın aşılamadan 6 ila 13 gün sonra 6 kadında meydana gelen olağan dışı pıhtılaşma nedeniyle Johnson and Johnson aşısının ülkede kullanımına ara verilmesini istemesinden saatler sonra geldi.

Daha önce ülkedeki varyanta karşı etkisiz olduğu gerekçesiyle AstraZeneca aşılarını kullanmaktan vazgeçen Güney Afrika, kıtada salgının en fazla görüldüğü ülke.

1 milyon 559 bin Kovid-19 vakasının görüldüğü ülkede, hayatını kaybedenlerin sayısı 53 bin 356.