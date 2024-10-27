Güney Afrika doğumlu Elon Musk'ın kariyerine kaçak çalışarak başladığı iddia edildi

WP'nin Musk'ın eski iş arkadaşları, mahkeme kayıtları ve şirket belgelerine dayandırdığı habere göre, Güney Afrika doğumlu milyarder, öğrenci vizesiyle geldiği ABD'de yasa dışı çalışmaya başladı.

Haberde, Trump'ın "göçmen karşıtı politikalarını destekleyen" Musk'ın 1999'da yaklaşık 300 milyon dolara satılan "Zip2" şirketini kurarken, ABD'de "yasal çalışma hakkına sahip olmadığı" iddia edildi.

Musk'ın 1995'te Stanford Üniversitesinde eğitim görmek üzere California eyaletine gittiği aktarılan haberde, milyarderin derslere "hiç kaydolmadığı bunun yerine girişimleri üzerinde çalıştığı" kaydedildi. Musk'ın kısa bir süre sonra üniversite kaydını sildiği belirtildi.

Çalışma vizesi konusunda uzmanlaşmış Amerikalı avukat Adam Cohen de WP'ye, Musk'ın öğrenci olarak ABD'de çalışma izni alabileceğini ancak bunun için "kayıtlı olduğu üniversitede eğitim programına katılmış olması gerektiğini" ifade etti. Cohen, aksi halde Musk'ın "kanunları çiğnemiş olacağını" belirterek, "Okula gitmediyse öğrenci statüsünü korumuyordu." değerlendirmesini yaptı.

Haberde, "Mohr Davidow Ventures" isimli şirketin 1996'da, Musk'ın, ismi daha sonra "Zip2" olarak değişen "Global Link Information Network" şirketine yaklaşık 3 milyon dolar yatırım yaptığı ve bunu doğrulayan belgenin kopyasına WP'nin ulaştığı belirtildi.

Belgenin kopyasında, yatırımcı şirketin, Musk, kardeşi Kimbal Musk ve bir ortaklarının 45 gün içinde yasal çalışma izni almasını talep ettiği, aksi halde yatırımı geri çekme hakkını saklı tuttuğunun yazılı olduğu kaydedildi.

Musk'ın Tesla şirketinin kurucu ortakları Martin Eberhard ve Jeffrey Brian Straubel'e gönderdiği 2005 tarihli e-postada, "Zip2'yi kurduğunda ABD'de oturum izninin olmadığını kabul ettiği" aktarıldı.

Haberde Kimbal'ın, ağabeyi Elon ile katıldıkları 2013'teki bir mülakatta, yatırımcıların kendilerine "yüksek meblağda para teklif ettiklerini ve araba aldıklarını" belirterek, "Aslında, bize fon sağladıklarında, bizim yasa dışı göçmenler olduğumuzu fark ettiler." dediği aktarıldı.

WP tarafından elde edilen belgelerin, "Zip2" yöneticilerinin 21 Şubat 1996'da, Musk kardeşler ve bir Kanadalı kurucu ortak için olası vize yollarını görüşmek üzere göçmenlik alanında avukatlık yapan Jocelyne Lew ile görüştüğünü ortaya koyduğu da iddia edildi.

Belgelerde, Lew'in, Musk kardeşlere şirketteki "liderlik rollerini önemsiz gibi göstermelerini, özgeçmişlerinde o dönemde ABD'de yaşadıkları ve çalıştıkları anlamına gelebilecek adreslerini silmelerini tavsiye ettiği" belirtildi.

Öte yandan, Elon Musk, Musk'ın avukatı Alex Spiro, Kimbal Musk ve Jocelyne Lew'in ise konuya ilişkin yorumda bulunmadığı ifade edildi.