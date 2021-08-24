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Dünya

Güney Afrika, hapisteki eski Mozambik Maliye Bakanı Chang'ı ülkesine iade edecek

Güney Afrika Cumhuriyeti'nin, hakkında yolsuzluk suçlamalarıyla yaklaşık 3 yıldır cezaevinde bulunan Mozambik'in eski Maliye Bakanı Manuel Chang'ı ülkesine iade edeceği bildirildi.

AA24 Ağustos 2021 Salı 15:24 - Güncelleme: 24 Ağustos 2021 Salı 15:24
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Adalet ve Islah Hizmetleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Mozambik'e iade edilecek Chang'ın ülkesinin tarihinin en büyük yolsuzluk skandalıyla ilgili suçlamalarla karşı karşıya kalacağı belirtildi.

- 3 YILDIR CEZAEVİNDE BULUNUYOR

Chang, hakkında "görevi kötüye kullanma, dolandırıcılık, zimmete para geçirme, kara para aklama ve yolsuzluk" suçlamalarıyla 2018'de Güney Afrika'nın Johannesburg kentinde gözaltına alınmıştı.

2013-2014 döneminde gerçekleştirilen 2 milyar dolarlık kredi usulsüzlüğüne de adı karışan Chang, ABD tarafından da dolandırıcılık ve rüşvet yaptığı iddiasıyla aranıyordu.

Hem ABD hem de Mozambik makamlarınca Güney Afrika'dan iadesi talep edilen Chang, yaklaşık 3 yıldır Gauteng eyaletindeki Modderbee Cezaevi'nde bulunuyor.

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