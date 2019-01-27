İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,2692
  • 6,0192
  • 220.129
  • 101.801
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

DÜNYA

  1. Haberler
  2. Dünya

Güney Afrika, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'yu tanımaya devam edecek

Güney Afrika Cumhuriyeti, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'yu tanımaya devam edeceklerini bildirdi.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Güney Afrika'nın Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi Daimi Temsilcisi Jerry Matjila, yaptığı açıklamada, Maduro'nun başkanlık seçimlerinde kanunlara uygun şekilde seçildiğini ve Maduro'yu tanımaya devam edeceklerini kaydetti.

Matjila, anlaşmazlıklar ya da sorunların dış müdahaleler olmaksızın barışçıl yollarla çözülmesi gerektiğine dikkati çekti.

Venezuela'da muhalefet ve iktidar yanlılarının 23 Ocak'ta düzenlediği mitingler, ülke ve bölge açısından son derece önemli gelişmelere yol açmıştı. Çoğunluğu muhalefetin elindeki Ulusal Meclisin Başkanı Juan Guaido, muhaliflerin mitinginde kendini geçici devlet başkanı ilan etmiş ve başta ABD olmak üzere Kanada, Kolombiya, Peru, Ekvador, Paraguay, Brezilya, Şili, Panama, Arjantin, Kosta Rika ve Guatemala gibi ülkeler tarafından tanınmıştı. Meksika, Türkiye, Rusya, Küba, Çin ve Bolivya ise Maduro hükümetine desteklerini yinelemişti. Maduro da gelişmeler üzerine ABD ile diplomatik ve politik ilişkileri kestiğini açıklamıştı.

Başkan Erdoğan, Gaziantep´ten sinyali verdi

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Başkan Erdoğan konuşuyor

Başkan Erdoğan konuşuyor

'Trump 20 yıllık sosyalist iktidarı yıkmak istiyor'

'Trump 20 yıllık sosyalist iktidarı yıkmak istiyor'

Çin'de gümrüğe takılanlar hayrete düşürdü

Çin'de gümrüğe takılanlar hayrete düşürdü

Misakımilli'nin sınırları belgelere yansıdı

Misakımilli'nin sınırları belgelere yansıdı

AK Partili Yılmaz'dan 'cennet beraatı' sözleri ile ilgili açıklama

AK Partili Yılmaz'dan 'cennet beraatı' sözleri ile ilgili açıklama

TSK Suriye'de YPG/PKK'lı teröristleri ateş altına aldı

TSK Suriye'de YPG/PKK'lı teröristleri ateş altına aldı

Siyasi partilerin oy pusulasındaki yerleri belirlendi

Siyasi partilerin oy pusulasındaki yerleri belirlendi

'Provokasyonun arkasında PKK'nın olduğunu biliyoruz'

'Provokasyonun arkasında PKK'nın olduğunu biliyoruz'
 

POPÜLER HABERLER

Başkan Erdoğan, Gaziantep´ten sinyali verdi

Başkan Erdoğan, Gaziantep´ten sinyali verdi

Dünyanın en uzun isimli şehri: 163 harften oluşuyor

Dünyanın en uzun isimli şehri: 163 harften oluşuyor

Emeklinin avans ödemesi ne kadar olacak? 2019 Emekliye 3 maaş avans ne zaman alınacak?

Emeklinin avans ödemesi ne kadar olacak? 2019 Emekliye 3 maaş avans ne zaman alınacak?

Çölde Av Resim Müzesi'ne taşınıyor

Çölde Av Resim Müzesi'ne taşınıyor

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA