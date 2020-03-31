Güney Afrika ülkesi Botsvana'da ilk yeni tip koronavirüs vakaları tespit edildi

AA 31 Mart 2020 Salı 11:56 - Güncelleme: 31 Mart 2020 Salı 11:56

Sağlık Bakanı Lemogang Kwape, İngiltere ve Tayland'dan başkent Gaborone'ye gelen 3 kişide virüse rastlandığını açıkladı.



Kwape, bu kişilerin karantinaya, temas kurdukları herkesin de takip altına alındığını kaydetti.

Botsvana Devlet Başkanı Mokgweetsi Masisi, ülkede Kovid-19'a karşı tedbirler kapsamında, 3 hafta olağanüstü hal ilan ettiğini açıkladı.

Masisi, bu süre zarfında toplu etkinliklerin yasaklandığını, zorunlu olmadıkça insanların evlerinden çıkmaması gerektiğini belirtti.

Afrika kıtasında Kovid-19 vaka sayısı yaklaşık 5 bin olurken 150'den fazla kişi hayatını kaybetti.