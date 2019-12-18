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Dünya

Güney Afrika'da 33 kilogramlık piton 6 saatlik operasyonla yakalandı

Güney Afrika’nın Ballito kentinde bir apartmanın bahçesinde, yumurtlama döneminde olduğu anlaşılan 4 metre uzunluğunda ve 33 kilogram ağırlığında piton yılanı bulundu.

AA18.12.2019  15:25 - Güncelleme: 18.12.2019  15:25

Apartman sakinlerinin yılanı fark etmesinin ardından haber verdikleri KwaZulu-Natal Sürüngenleri Koruma Örgütü, 6 saatlik operasyon sonucunda yılanı bahçede saklandığı delikten çıkarmayı başardı.

Yaşadıklarını sosyal medya hesabında anlatan örgüt çalışanı Nick Evans, üç kişinin zor taşıdığı pitonun fotoğraflarını paylaştı.

Bahçesinde bir pitonla karşılaşmanın kendisini memnun edeceğini ancak diğer insanların bu durumdan hoşlanmadığını belirten Evans, yapılan ultrasonla yılanın yumurtlama döneminde olduğunun anlaşıldığını ifade etti. Evans, "Yılan, tamamen yumurtayla dolu." dedi.

Dünyanın en uzun yılan türlerinden biri olan pitonlar, antilop, timsah gibi hayvanları dahi yutabiliyor.

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