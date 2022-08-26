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Dünya

Güney Afrika'da cinayet zanlısı mahkemeden firar etti

Güney Afrika Cumhuriyeti'nin Mpumalanga eyaletinde cinayet dahil çok sayıda suçtan yargılanan bir zanlının, duruşma öncesi mahkemeden firar ettiği bildirildi.

AA26 Ağustos 2022 Cuma 21:26 - Güncelleme:
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Polisten yapılan açıklamada, cinayet, cinayete teşebbüs, adam kaçırma ve silahlı soygun suçlamalarıyla yargılanan Karabo Chiloane (29) isimli şahsın, bugün duruşma için getirildiği Emakhazeni Sulh Ceza Mahkemesi'nden kaçtığı bilgisi paylaşıldı.

Açıklamada, mahkeme nezarethanesine götürülürken fark edilmeden bir danışma odasına girmeyi başaran Chiloane'nin, daha sonra kilitli olmayan bir kapıdan binayı terk ettiği belirtildi.

Polis, katil zanlısının yakalanması için operasyon başlattı.

- Güney Afrika'da son üç ayda 6 bin 424 cinayet

Polis Bakanlığı verilerine göre, ülkede nisan, mayıs ve haziran aylarında toplam 6 bin 424 kişi cinayete kurban gitti. Bu cinayetlerin yaklaşık yüzde 40'ı ateşli silahlarla işlendi.

Buna göre, cinayet suçlarında bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 11'lik bir artış kaydedildi.

Ayrıca aynı periyotta 100 bine yakın soygun vakası gerçekleşti.

Ülkenin halihazırda oldukça yüksek olan suç oranları, kamuoyunda endişeyle karşılanıyor.

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