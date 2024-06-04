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Dünya

Güney Afrika'da fırtına: 19 kişi yaşamını yitirdi

Güney Afrika Cumhuriyeti'nde hafta sonundan bu yana devam eden fırtına nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 19'a çıktı.

AA4 Haziran 2024 Salı 19:15 - Güncelleme:
Güney Afrika'da fırtına: 19 kişi yaşamını yitirdi
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Devlet televizyonu SABC'nin haberine göre, doğudaki KwaZulu Natal eyaletinde bulunan ülkenin en büyük şehirlerinden Durban'ın çevresini etkisi altına alan fırtınada 1'i çocuk 10 kişi yaşamını yitirdi.

Şehrin kuzeyindeki gecekondu mahallesi Mgwaveni'deki tüm konutlar hasar görürken, fırtınada devrilen ağaçlar ve elektrik direkleri nedeniyle birçok bölgede yollar kapandı.

Ülkenin güneybatısındaki Eastern Cape eyaletindeki Nelson Mandela Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, fırtına nedeniyle şimdiye kadar en az 7 kişinin hayatını kaybettiği duyuruldu.

Açıklamada, eski ismi Port Elizabeth olan şehir çevresinde yaşayan 3 binden fazla insanın yerlerinden olduğu belirtildi.

Eyaletin bir diğer şehri Buffalo City Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada ise bölgede fırtınada 2 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Böylece hafta sonundan itibaren ülkenin güney ve doğu kesimlerini etkisi altına alan fırtınada yaşamını yitirenlerin sayısı 19'a yükselmiş oldu.

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