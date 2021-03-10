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Dünya

Güney Afrika'da harç protestosu: 1 ölü

Güney Afrika Cumhuriyeti'nde öğrencilerin harç ücretlerini protestosunda 1 kişi hayatını kaybetti.

AA10 Mart 2021 Çarşamba 18:21 - Güncelleme: 10 Mart 2021 Çarşamba 18:21
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Güney Afrika Cumhuriyeti'nde üniversite harç ücretlerini protesto eden öğrencilerin düzenlediği gösteride 1 kişinin hayatını kaybettiği, bazı öğrencilerin yaralandığı bildirildi.

Yerel basındaki habere göre, Ülkenin Johannesburg kentindeki Wits Üniversitesi öğrencileri, üniversite harçlarını protesto etti.

Ateş yakarak yolları trafiğe kapatan göstericilere polis müdahale etti.

Gösteride güvenlik güçlerinin müdahale etmesi sonrası çıkan olaylarda 1 kişi yaşamını yitirdi.

Sosyal medyada paylaşılan videolarda, olaylar sırasında harç ücretlerini protesto eden öğrencilerden bazılarının yaralandığı ve gözaltına alındığı görüldü.

Polis ise olaylarla ilgili henüz detaylı bilgi paylaşmadı.

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