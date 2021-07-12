Güney Afrika'da iktidar partisi ANC, Zuma yanlısı isyancıları şiddete son vermeye çağırdı

AA 12 Temmuz 2021 Pazartesi 17:47 - Güncelleme: 12 Temmuz 2021 Pazartesi 17:48

ANC Sözcüsü Pule Mabe tarafından yapılan açıklamada, Gauteng ve KwaZulu Natal eyaletlerinde çok sayıda iş yeri ve mağazayı yağmalayan isyancılar, şiddetten kaçınmaya davet edildi.

Mabe, Zuma yanlısı protestocuların endişelerini meşru platformlar aracılığıyla dile getirmeleri gerektiğini belirtti.

ANC'nin yaşanan durumdan son derece endişeli olduğunu dile getiren Mabe, "Biz demokratik bir ülkeyiz. Göstericilerin endişelerini dile getirilebileceği birçok platform var. Tek istediğimiz ülkemizin barış içinde olması." dedi.

Ana muhalefet partisi Demokratik İttifak'tan (DA) yapılan açıklamada ise yaşanan olayların ANC içindeki güç savaşının bir parçası olduğu vurgulandı.

Açıklamada, "Cumhurbaşkanı, güçlü sözlerini faillere yönelik güçlü eylemlerle desteklemeli. Biz yasalara ve kurallara dayalı bir toplumuz." ifadesi kullanıldı.

- RAMAPHOSA OLAYLARA İLİŞKİN ULUSA SESLENECEK

Cumhurbaşkanı Cyril Ramaphosa bu akşam, Kwazulu Natal ve Gauteng eyaletlerinde yaşanan yağma ve şiddet olaylarına ilişkin ulusa sesleniş konuşması gerçekleştirecek.

Ramaphosa'nın, Güney Afrika Ulusal Savunma Kuvvetlerinin olaylara müdahalede polis güçlerine destek olmasına ilişkin açıklama yapması bekleniyor.

Anayasaya göre Cumhurbaşkanı, parlamentoyu bilgilendirmek şartıyla, ordunun polis teşkilatıyla iş birliği içinde konuşlandırılmasına izin verebiliyor.

Ülkede şu ana kadar polislerin olayların bastırılmasında yetersiz kalması dikkati çekiyor.

- KWAZULU NATAL VE GAUTENG'DEKİ OLAYLAR

Zuma'nın affedilmesi talebiyle 9 Temmuz'da başlayan protestolar, kısa sürede şiddet olayları içeren ayaklanmalara dönüştü.

Yaşanan yağma ve şiddet olaylarında şu ana kadar en az 7 kişi hayatını kaybetti, 219 kişi gözaltına alındı.

Bugün, Kwazulu Natal eyaletinin Durban ve Pietermaritzburg kentlerinde dört alışveriş merkezi isyancılar tarafından yağmalandı.

İsyancıların, Durban kentinin Müslüman nüfusa da ev sahipliği yapan Mayville bölgesinde bir camiyi kundakladıkları öne sürüldü.

Güney Afrika'nın en büyük kenti ve finans merkezi Johannesburg'un şehir merkezinde birçok mağaza ve iş yeri ile Soweto bölgesindeki bir alışveriş merkezi yağmacıların saldırısına uğradı.

- JACOB ZUMA

Güney Afrika'yı 2009-2018 yıllarında yöneten Jacob Zuma'nın devlet bütçesinden şahsi harcamalar yaptığı öne sürülmüştü.

Zuma'nın, 1999'da Güney Afrika ile Fransız Thales firması arasındaki milyar dolarlık silah anlaşmasının imzalanması için rüşvet aldığı da iddia edilmişti.

İlk kez 2005'te savcılar tarafından yolsuzlukla suçlanan Zuma hakkındaki suçlamalar yıllar içinde düşürülmüştü.

Zuma, yolsuzluk iddiaları nedeniyle partisinden gelen yoğun baskılar sonucu 2018'de devlet başkanlığından istifa etmişti.

Hakkında yolsuzluk, haraç, dolandırıcılık, vergi kaçakçılığı ve kara para aklama dahil 16 suçlamadan davaları devam eden Zuma, 29 Haziran'da Anayasa Mahkemesi tarafından mahkemeye itaatsizlik suçundan 15 ay hapis cezasına çarptırılmıştı.

Zuma, mahkemenin aldığı bu karara karşı dirense de 8 Temmuz'da Nkandla kentinde güvenlik güçlerine teslim olmuştu.

79 yaşındaki eski Cumhurbaşkanı, nakledildiği Estcourt Cezaevi'nde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında 14 günlük karantinaya alınmıştı.

