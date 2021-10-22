İSTANBUL 19°C / 12°C
Parçalı bulutlu, güneşli
22 Ekim 2021 Cuma / 16 RebiülEvvel 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    9,5271
  • EURO
    11,1138
  • ALTIN
    546.997
  • BIST100
    1455.42
  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Güney Afrika'da kaçak altın madencilerinin polisle çatışması sonucu 6 kişi öldü
Dünya

Güney Afrika'da kaçak altın madencilerinin polisle çatışması sonucu 6 kişi öldü

Güney Afrika'da güvenlik güçleriyle kaçak altın madencileri arasında çıkan çatışmada 6 kişi öldü, 8 kişi yaralandı.

AA22 Ekim 2021 Cuma 00:06 - Güncelleme: 22 Ekim 2021 Cuma 00:07
ABONE OL

Polisin yaptığı açıklamada, North West eyaletinin Orkney bölgesinde kaçak altın madencilerine yönelik operasyon düzenlendiği bildirildi.

Açıklamada, madencilerin operasyonu düzenleyen özel harekat birimlerine ateş açması sonucu çıkan çatışmada 6 madencinin öldüğü, 1'i polis 8 kişinin yaralandığı kaydedildi.

Operasyon sonucunda 87 kaçak madencinin gözaltına alındığı bilgisi paylaşıldı.

Polisin, olay yerinde madencilik gereçleriyle 11 ruhsatsız silahı ele geçirdiği aktarıldı.

Dünyanın önde gelen altın üreticilerinden Güney Afrika, kaçak altın madenciliğinin önemli merkezlerinden biri olma özelliği taşıyor.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.