Güney Afrika'da Kovid-19 bilançosu ağırlaşıyor

AA 18 Kasım 2020 Çarşamba 00:03 - Güncelleme: 18 Kasım 2020 Çarşamba 00:03

Afrika'da yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) en fazla görüldüğü ülke olan Güney Afrika Cumhuriyeti'nde vaka sayısı 754 bin 256'ya yükseldi.

Sağlık Bakanlığı verilerine göre, son 24 saatte 119 kişi Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti ve virüs kaynaklı ölüm sayısı 20 bin 432'ye ulaştı.

Kovid-19 vaka sayısı da 1987 artışla 754 bin 256'ya yükseldi.

Bugüne kadar 5 milyon 160 bin 877 testin yapıldığı ülkede, virüse yakalananlardan 696 bin 820'si iyileşti.

Kıta genelinde şimdiye kadar Kovid-19 tespit edilenlerin sayısı 2 milyona yaklaştı.