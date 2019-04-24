Güney Afrika'da sel ve heyelan 51 kişi hayatını kaybetti

Güney Afrika?nın Kwazulu-Natal eyaletinde şiddetli yağışların neden olduğu sel ve toprak kaymaları onlarca ev ve işyeri toprak altında kaldı. Yetkililer şu ana kadar 51 kişinin cesedine ulaşıldığını duyurdu.

Yerel medyada yer alan haberlerde, çok sayıda kişinin yaralandığı, birçok kişiden haber alınamadığı ve arama kurtarma çalışmalarının devam ettiği belirtildi. Yağışlardan en çok etkilenen şehir olan ve sağlık ekiplerinin çalışmalarını sürdürdüğü Durban?da afetten etkilenenler için acil yardım sığınakları kurulduğu bilgisi de haberde yer aldı.