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Dünya

Güney Afrika'da silahlı saldırıda 5 kişi öldü

Güney Afrika'nın doğusundaki KwaZulu Natal eyaletinde düzenlenen silahlı saldırıda 5 kişi hayatını kaybetti.

AA1 Eylül 2021 Çarşamba 15:14 - Güncelleme: 1 Eylül 2021 Çarşamba 15:15
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KwaZulu Natal eyaletinin Ulaştırma, Toplum Güvenliği ve İrtibattan Sorumlu Yürütme Konseyi Üyesi Neliswa Nkonyeni, Durban kentinin güneyindeki Umlazi ilçesinde 3 kişinin düzenlediği silahlı saldırıda 5 kişinin öldüğü, 3 kişinin ağır yaralandığı bildirildi.

Nkonyeni, işlenen cinayetleri kınayarak polis birimlerini soruşturmayı hızlandırmaya davet etti.

Eyalet polisinden yapılan açıklamada, saldırının nedeninin henüz belirlenemediği ifade edildi.

Umlazi ilçesinde geçen hafta sonu düzenlenen saldırıda da 6 kişi hayatını kaybetmişti.

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