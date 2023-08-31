İSTANBUL 34°C / 23°C
Parçalı bulutlu, güneşli
31 Ağustos 2023 Perşembe / 14 Muharrem 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    26,7123
  • EURO
    29,215
  • ALTIN
    1669.26
  • BIST100
    7907.13
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Güney Afrika'da yaşanan faciada 52 kişi yanarak can verdi
Dünya

Güney Afrika'da yaşanan faciada 52 kişi yanarak can verdi

Güney Afrika'da çok katlı binada çıkan yangında 52 kişi öldü.

AA31 Ağustos 2023 Perşembe 09:14 - Güncelleme:
Güney Afrika'da yaşanan faciada 52 kişi yanarak can verdi
ABONE OL

Güney Afrika'nın en büyük şehri Johannesburg'daki çok katlı bir binada çıkan yangında ilk belirlemelere göre 52 kişi yaşamını yitirdi, çok sayıda kişi yaralandı.

Güney Afrika Acil Durum Yönetim Servisinden yapılan açıklamada, Johannesburg'daki çok katlı bir binada sabaha karşı yangın çıktığı bildirildi.

Açıklamada, ilk belirlemelere göre 1'i bebek 52 kişinin hayatını kaybettiği, çok sayıda kişinin yaralandığı belirtildi.

Ölü sayısının artmasından endişe ettiklerini bildiren yetkililer, yangının büyük oranda kontrol altına alındığını ancak içeride hala yoğun duman olduğunu kaydetti.

Ekiplerin, arama kurtarma çalışmaları sürüyor.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.