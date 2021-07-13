Güney Afrika'daki şiddet olaylarında sadece KwaZulu-Natal eyaletinde 26 kişi hayatını kaybetti

AA 13 Temmuz 2021 Salı 11:11 - Güncelleme: 13 Temmuz 2021 Salı 11:12

KwaZulu-Natal Başkanı Sihle Zikalala, düzenlediği basın toplantısında, tüm halka şiddet olaylarından vazgeçmesi çağrısında bulundu.

Eyalette bugüne dek 26 kişinin hayatını kaybettiğini belirten Zikalala, bu kişilerin çoğunluğunun, yağmalama sırasında çıkan izdihamda can verdiğini aktardı.

Zikalala, yaşananların ülke ve bölge ekonomisine büyük zarar verdiğini belirterek KwaZuluNatal'da yaklaşık 1 milyar Güney Afrika randı (600 milyon lira) ekonomik zarar yaşandığını söyledi.

Sağlık sisteminin dahi hizmet veremez hale geldiğini ifade eden Zikalala, gözaltına alınanların sayısının 187'yi bulduğunu kaydetti.

Ülke genelindeki ölü sayısının dün 10 olduğu açıklanmıştı.

- GÖSTERİLER AYAKLANMAYA DÖNÜŞTÜ

Hakkında 15 ay hapis cezası verilen eski Cumhurbaşkanı Jacob Zuma'nın affedilmesi talebiyle 9 Temmuz'da başlayan protestolar, kısa sürede şiddet olayları içeren ayaklanmalara dönüştü.

Kwazulu-Natal eyaletinin Durban ve Pietermaritzburg kentleri ile Gauteng eyaletinin Johannesburg kentinde çok sayıda mağaza ve iş yeri yağmalandı.

Zuma yolsuzluk, haraç, dolandırıcılık, vergi kaçakçılığı ve kara para aklama dahil 16 ayrı suçlamadan yargılanıyor.

29 Haziran'da Anayasa Mahkemesince mahkemeye itaatsizlik suçundan 15 ay hapis cezasına çarptırılan Zuma, mahkemenin aldığı bu karara karşı dirense de 8 Temmuz'da Nkandla kentinde güvenlik güçlerine teslim olmuştu.