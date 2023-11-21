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Dünya

Güney Afrika'dan gelen ''Netanyahu tutuklanmalı'' talebi İsrail'i harekete geçirdi

İsrail, Güney Afrikalı yetkililerin Gazze'ye yönelik saldırılar konusunda yaptığı açıklamalara karşı Pretorya Büyükelçisi Eliav Belotsercovsky'i istişarelerde bulunmak üzere geri çağırdı.

AA21 Kasım 2023 Salı 17:42 - Güncelleme:
Güney Afrika'dan gelen ''Netanyahu tutuklanmalı'' talebi İsrail'i harekete geçirdi
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İsrail Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Güney Afrika'dan gelen son açıklamalar üzerine İsrail'in Pretoria Büyükelçisi'nin istişarelerde bulunmak üzere geri çağrıldığı" ifade edildi.

Güney Afrika yönetimi, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'yu, İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki saldırılarının "planlı soykırım" gerekçesiyle Uluslararası Ceza Mahkemesine (UCM) götürme girişimlerinde bulunmuştu.

Fotoğraftaki: İsrail'in Pretorya Büyükelçisi Eliav Belotsercovsky

Tel Aviv'deki tüm diplomatlarını 6 Kasım'da istişare için geri çeken Güney Afrika, İsrail'in Pretorya Büyükelçisi Eliav Belotsercovsky'i de Uluslararası İlişkiler ve İşbirliği Bakanlığına çağırmıştı.

Güney Afrika Cumhurbaşkanı Cyril Ramaphosa, 16 Kasım'da, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının soruşturulması için UCM'ye başvurduklarını bildirmişti.

Güney Afrika İletişim ve Teknoloji Bakanı Khumbudzo Ntshavheni de dün yaptığı açıklamada, Netanyahu hakkında tutuklama emri çıkartması için UCM'ye çağrıda bulunmuştu.



  • Gazze saldırısı
  • İsrail-Pretorya görüşmesi
  • Belotsercovsky istişareleri

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