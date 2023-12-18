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Dünya

Güney Afrika'dan UCM'ye çağrı: İsrail'in savaş suçları soruşturulsun

Güney Afrika Cumhurbaşkanı Cyril Ramaphosa, Uluslararası Ceza Mahkemesine (UCM) İsrail'in Gazze'de işlediği savaş suçlarına yönelik soruşturmanın bir an önce başlatılması çağrısında bulundu.

AA18 Aralık 2023 Pazartesi 23:58 - Güncelleme:
Güney Afrika'dan UCM'ye çağrı: İsrail'in savaş suçları soruşturulsun
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Cumhurbaşkanı Ramaphosa, basına yaptığı açıklamada, İsrail'in savaş suçlarına ilişkin UCM'ye gerekli belgeleri sunduklarını belirterek, mahkemenin soruşturmayla ilgili harekete geçmesini beklediklerini söyledi.

UCM'nin Filistin'de işlenen savaş suçlarından sorumlu olanları suçlama yetkisi bulunduğuna dikkati çeken Ramaphosa, "UCM'nin kendi tüzük, kural ve düzenlemelerine uygun hareket etmesini istiyoruz." dedi.

Ramaphosa, UCM'nin bu konuda harekete geçeceğinden emin olduklarını kaydederek, İsrail'in Gazze'deki sivillere yönelik saldırılarını "uluslararası insani hukukun ihlali" olarak nitelendirdi.

Güney Afrika, İsrail'in işlediği savaş suçlarının soruşturulması için geçen ay UCM'ye başvuruda bulunmuştu.

  • Cyril Ramaphosa
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