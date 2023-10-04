Güney Çin Denizi'nde balıkçı teknesine gemi çarptı: 3 ölü

Filipinler, Güney Çin Denizi'ndeki ihtilaflı sularda bir ticari geminin, balıkçı teknesine çarpması sonucu 3 Filipinli balıkçının öldüğünü bildirdi.

Filipinler Sahil Güvenliğinden yapılan açıklamada, Filipinler'in kuzeybatısındaki sularda balıkçı bölgesinde demirli "F/B Dearyn" isimli balıkçı teknesine, ticari geminin çarptığı belirtildi.

Açıklamada, çarpma sonucu alabora olan teknede 6 kişi olduğu ve 3 balıkçının hayatını kaybettiği ifade edildi.

Filipinler Devlet Başkanı Ferdinand Marcos Jr, yaptığı açıklamada, kazaya ilişkin soruşturmanın devam ettiğini kaydederek, hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı diledi.