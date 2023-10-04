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Dünya

Güney Çin Denizi'nde balıkçı teknesine gemi çarptı: 3 ölü

Güney Çin Denizi'nde teknelerine gemi çarpan 3 Filipinli balıkçı hayatını kaybetti.

AA4 Ekim 2023 Çarşamba 09:10 - Güncelleme:
Güney Çin Denizi'nde balıkçı teknesine gemi çarptı: 3 ölü
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Filipinler, Güney Çin Denizi'ndeki ihtilaflı sularda bir ticari geminin, balıkçı teknesine çarpması sonucu 3 Filipinli balıkçının öldüğünü bildirdi.

Filipinler Sahil Güvenliğinden yapılan açıklamada, Filipinler'in kuzeybatısındaki sularda balıkçı bölgesinde demirli "F/B Dearyn" isimli balıkçı teknesine, ticari geminin çarptığı belirtildi.

Açıklamada, çarpma sonucu alabora olan teknede 6 kişi olduğu ve 3 balıkçının hayatını kaybettiği ifade edildi.

Filipinler Devlet Başkanı Ferdinand Marcos Jr, yaptığı açıklamada, kazaya ilişkin soruşturmanın devam ettiğini kaydederek, hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı diledi.

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  • Ferdinand Marcos Jr

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