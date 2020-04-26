AA 26 Nisan 2020 Pazar 07:12 - Güncelleme: 26 Nisan 2020 Pazar 07:34

GGK'nin internet sitesinde yapılan yazılı açıklamada, Yemen'de hükümetin, görevlerini yerine getirmemek konusunda ısrarcı davranmasının ardından güneylilerin onurlu bir hayat için, haklarını koruyan icraatları yerine getirmek zorunda kaldığı belirtildi.

Açıklamada, yerine getirilen icraatlar arasında, dün geceden itibaren güneydeki askeri ve güvenlik kuvvetlerine, olağanüstü hal ve özerklik ilanı talimatı verildiği duyuruldu.

Hükümetin, Riyad Anlaşması'nın uygulanması konusunda ağır davrandığı ve bundan kaçtığı belirtilen açıklamada, atılan adımın gerekçeleri kaydedildi.

Söz konusu özerklik ilanının, güneylilerin devrimleri ve toplumsal dokusunu hedef alan desise ve komploların artması, çeşitli cephe ve düzeylerde acı ve sıkıntıların çoğaltılması için bir çaba içinde olunmasının akabinde geldiğinin altı çizildi.

Güneydeki Yemen halkına seslenilen açıklamada, güneydeki özerk yönetimin icraatlarının uygulanmasına yardımcı olma ve siyasi yönetimin çevresinde toplanma çağrısı yapıldı.

Açıklamada, güney vilayetlerdeki vali, yönetici ve halktan işlerine devam etmeleri istendi.

Yemen hükümeti Güney Geçiş Konseyi'nin özerklik ilanını reddetti



Yemen hükümeti, Birleşik Arap Emirlikleri'nin desteklediği ayrılıkçı Güney Geçiş Konseyi'nin (GGK) ülkenin güneyindeki özerklik ilanını reddederek, bunu, geçen ağustosta başlayan silahlı isyanın devamı olarak niteledi.

Yemen Dışişleri Bakanı Muhammed el-Hadrami, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Sözde Geçiş Konseyinin, güneyin idaresi konusundaki ısrarına ilişkin ilanı, geçen ağustostaki silahlı isyanın devamından başka birşey değildir." ifadesini kullandı.

Hadrami, söz konusu ilanı, hükümetle konsey arasında, geçen kasımda imzalanan Riyad Anlaşması'ndan tamamen çekilme ve reddetme olarak kabul ettiğini belirtti.

Böyle bir ilanın tehlikeli ve felakete sürükleyen sonuçlarına dair sorumluluğun konseyde olduğuna işaret eden Hadrami, "Sözde konsey, Riyad Anlaşması'na göre uygulanması gerekenlerden üzerine düşeni yerine getirmekten ve aklı kullanmaktan geri duruyor. Devlete karşı silahlı isyanı sürdürme ilanıyla başarısızlığını örtmekte ve kaçışta ısrar ediyor." değerlendirmesinde bulundu.

Aden'de geçen hafta cuma ve cumartesi günleri kamu hizmetlerinde yaşanan aksaklıklar ve elektrik kesintileri sebebiyle öfkeli protestolar yapılmıştı.

Geçici başkent Aden'de tüm kontrol Birleşik Arap Emirlikleri'nin desteklediği Güney Geçiş Konseyi'nin elinde bulunuyor. Geçen ağustosta, hükümet kuvvetleri ile konseye bağlı milisler arasında yaşanan çatışmaların sonunda Yemen hükümeti, kentten kovulmak zorunda kalmıştı. Husilerin Sana'dan çıkarttığı Yemen hükümeti, ikinci kez Aden'den çıkmak zorunda kalırken, uzmanlar bu ikinci darbenin planlayıcısının Birleşik Arap Emirlikleri olduğu konusunda hemfikirler.

- Riyad Anlaşması

BAE'nin desteklediği Güney Geçiş Konseyine bağlı Hizam Emni birlikleri, 10 Ağustos 2019'da geçici başkent Aden'de, daha sonra da doğusundaki Ebyen ve Şebve kentlerinde kontrolü ele almıştı.

Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da, 5 Kasım 2019'da Yemen hükümeti ile BAE'nin desteklediği GGK arasında, "hükümetin Aden'e dönmesi, siyasi bir hükümet kurulması, tüm askeri teşkilatların savunma ve içişleri bakanlıklarına bağlanmasına başlanması, tarafların ellerinde bulunan esirlerin karşılıklı değişimi" gibi temeller üzerine bir anlaşmaya imza atılmıştı. Atılan imzalara rağmen, özellikle anlaşmanın güvenlik maddeleri uygulamaya konmamıştı.

Yemen hükümetiyle GGK arasında Riyad Anlaşması'nın uygulanması amacıyla 20 Nisan'da yeniden bir anlaşma imzalanmıştı.