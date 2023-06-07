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Dünya

Güney Kıbrıs artış gösteren ırkçı saldırılara çözüm bulmaya çalışıyor

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi, (GKRY) artış eğilimi gösteren ırkçı saldırı ve eylemlere çözüm arıyor.

AA7 Haziran 2023 Çarşamba 19:21 - Güncelleme:
Güney Kıbrıs artış gösteren ırkçı saldırılara çözüm bulmaya çalışıyor
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Sadece son 2 ayda yargıya intikal eden 3 ırkçı eylem ve KKTC vatandaşı bir kızın Aya Napa kasabasında saldırıya uğramasının ardında Rum basını konuyu tartışmaya açtı.

Politis Gazetesi "Canavar, Topluma Yerleşiyor" başlığıyla yayımladığı makalede, 25 yaşındaki Asya Karaali ve Limasol'da bir paketçiye yönelik 2 yeni saldırının, ırkçılığın her türlüsünün GKRY'de oldukça yaygın olduğunu ortaya koyduğunu yazdı.

Makalede, Rum yönetimi bölgelerinde son 16 yılda 413 ırkçı eylemin yargıya intikal ettiği ve 125 davanın şu an mahkemelerde görülmekte olduğu bilgisine yer verildi.

Konuyla ilgili gazetenin görüşlerine başvurduğu psikolog Dr. İfigenia Stilyanu, ırkçılığın, ülkenin tarihinden de ötürü GKRY'de kuşaktan kuşağa aktarıldığına dikkat çekerek Rumların yabancılara karşı çok ihtiyatlı davrandıklarını kaydetti.

GKRY Meclis Başkanı Annita Dimitriu'nun da 2 gün önce sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Son günlerde yaşanan şiddet, ırkçılık ve yabancı düşmanlığı ile ilgili olaylar münferit olaylar olarak değerlendirilemez. Bir kıvılcım gibi feci sonuçlara yol açabilecek olayları toplum olarak kesinlikle kınamamız gerekmektedir. Yetkililerden, sorumluların adalet önüne çıkarılması için derhal harekete geçmelerini bekliyorum." değerlendirmesi, Rum basınında geniş yer buldu.

Dimitriu'nun son günlerde artan ırkçılık ve yabancı düşmanlığıyla ilgili olaylara işaret etmesine yer veren TV, gazete ve internet siteleri, ırkçı eylemlere karşı GKRY'nin çözüm arayışı içinde olduğunu belirtti.

  • Güney Kıbrıs Rum Yönetimi
  • ırkçı saldırı
  • çözüm

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