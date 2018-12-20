Güney Kıbrıs Rum Yönetimi ile İsrail'den ortak tatbikat

Son dönemlerde İsrail, Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi birakım ortak çıkarlar çerçevesinde birbirlerine daha da yakınlaşıyor. Bunlardan bazıları, turizm, enerji, siber güvenlik, inovasyon ve Doğu Akdeniz'deki doğal kaynakları gasp etme girişimi. Diğer önemli bir alan ise, İsrail'den Avrupa'ya uzanacak bir doğalgaz hattı projesi. Projede hattın, İsrail'den Güney Kıbrıs'a, Güney Kıbrıs'dan, Yunanistan'a oradan da tüm Avrupa'ya ulaşması planlanıyor.

Doğu Akdeniz'deki doğal kaynakları gasp etme girişimi

Türkiye'nin haklı olarak karşı çıktığı Yunanistan, İsrail ve Güney Kıbrıs'ın Doğu Akdeniz'deki doğal kaynakları gasp etme girişimi 2018 yılında yapılan 2. tatbikatla adeta bir provokasyona dönüşüyor. Türkiye ise, Fatih Sondaj Gemisi ile Akdeniz'de sondaj faaliyetlerini sürdürüyor. Türkiye'nin 2. sondaj gemisinin de ocak ayında Akdeniz sularında olması bekleniyor. Türk donanması da Akdeniz'deki provokasyonlara karşı hazır bekliyor. Arama ve sondaj faaliyeti için Akdeniz sularında bulunan Türk gemilerine de, Türk savaş gemileri eşlik ediyor.

Akdeniz'deki enerji kaynaklarını gasp girişimleri ile ilgili sert açıklamalarda bulunan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, ''Doğu Akdeniz’deki doğal kaynakların ülkemiz ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti dışlanarak adeta gasp edilmesine yönelik girişimleri kesinlikle kabul etmeyeceğiz. Türkiye'ye rağmen Doğu Akdeniz'de veya Ege'de adım atabileceklerini sananlar ne kadar büyük bir hata yaptıklarını anlamaya başladılar. Suriye'deki teröristlere nasıl günlerini gösterdiysek denizlerdeki haydutlara da meydanı bırakmayacağız." açıklamasında bulunmuştu.

Fatih sondaj gemisi

The Jerusalem Post: Ankara'nın eylemleri İsrail'in çıkarlarıyla kesişiyor

İsrail’de yayınlanan The Jerusalem Post gazetesi bugün biraraya gelecek İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu, Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi Cumhurbaşkanı Nicos Anastasiades görüşmesinin üst düzey bir görüşme olacağını belirtti. Gazete, Akdeniz'in doğusunda muazzam su altı doğalgaz rezervleri bulunduğu için bölgenin uluslararası çaptaki önemin arttığına dikkat çekerken,Türkiye'nin Akdeniz'de uzun bir kıyı şeridi olan güçlü bir ülke olduğu, Türkiye'nin Gazze'deki Hamas hükümetine destek olduğu, ayrıca Suriye ve Libya'daki gruplarla iyi ilişkiler kurduğu ifade etti. Türkiye'nin ayrıca donanmasını güçlendirdiğini ve hatta İsrail'in Gazze'ye uyguladığı askeri ablukayı delmeye çalışan gemilere refakat edecek askeri gemiler göndermekle tehdit ettiğini, Ankara'nın bu eylemlerinin İsrail'in çıkarlarıyla açıkça kesiştiğini yazdı.