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Dünya

Güney Kıbrıs'a ulaşan bir Amerikan savaş gemisi tepkilere neden oldu

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nde (GKRY), ABD askeri güçlerinin liman ziyaretleri ve Gazze'deki durum gibi gerekçelerle askeri varlığını artırmasına muhalefet partileri tepki gösterirken, dün Ada'ya ulaşan bir Amerikan savaş gemisi protesto edildi.

AA10 Ağustos 2024 Cumartesi 16:01 - Güncelleme:
Güney Kıbrıs'a ulaşan bir Amerikan savaş gemisi tepkilere neden oldu
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Rum kesiminin ana muhalefetteki aşırı solcu Emekçi Halkın İlerici Partisi (AKEL) yaptığı açıklamada, Kıbrıs'a yönelik ABD'nin artan savaş gemisi trafiğine dikkati çekti ve hükümeti, Ada'da yabancı askeri güçlerin yoğunlaşmasına rıza göstermek suretiyle aşırı derecede artan gerginliğin ortasına sürüklemekle suçladı.

"DEVASA ÖLÜMCÜL RİSKLER OLUŞTURUYOR"

Açıklamada, Hristodulidis hükümetinin ABD kuvvetlerinin Ada'da bulunmasının yaratabileceği tehlikeleri dikkate alması istenerek, "Bölgedeki gergin savaş ortamı, Doğu Akdeniz ve Orta Doğu'daki tüm devletlerin ve halkların güvenliğine yönelik kelimenin tam anlamıyla devasa ölümcül riskler oluşturuyor. Tüm bölgemiz hesaplanamaz ve dramatik sonuçları olan genel bir yangın tehlikesiyle karşı karşıya. Bu çerçevede, Amerikan askeri kuvvetlerinin İngiliz üsleri içinde ve dışında Ada'mızda yoğunlaşmaya devam etmesi, riskleri ve endişeleri artırıyor." ifadeleri kullanıldı.

AKEL'in Ada'yı yabancı ordular için bir üs konumunda değil, barış ve insani yardım köprüsü olarak görmek istediği kaydedilen açıklamada, Hristodulidis hükümetinin bu anlamda adımlar atması gerektiğinin altı çizildi.

ABD GEMİSİ TEPKİLERE NEDEN OLDU

Liman ziyaretleri programı kapsamında dün Ada'ya ulaşarak Limasol Limanı'na demirleyen ABD amfibi hücum gemisi USS Wasp, aralarında Filistinli aktivistlerin de olduğu vatandaşlar tarafından protesto edildi.

Rum basınında yer alan haberlere göre, Limasol'da limana yakın bir yerde toplanan protestocular ABD saldırı gemisine karşı "Soykırıma liman yok" sloganları attı.

Ellerinde savaş karşıtı ve ABD ile İsrail'i protesto eden dövizler taşıyan göstericiler, ABD gemisi USS Wasp'ın Gazze'deki soykırıma destek verdiğini ileri sürerek, Güney Kıbrıs'ın ABD ile İsrail'e destek vermemesi gerektiğini belirtti.

Hükümet Sözcüsü Konstantinos Letimbiotis ise Ada'da son dönemde yaşanan gemi ve uçak hareketlerinin, bölgedeki gelişmeler ışığında Ada'nın insani rolünün bir parçası olduğunu öne sürdü.

  • GKRY
  • SAVAŞ GEMİSİ

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