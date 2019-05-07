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Güney Kıbrıs´ın yeni polis müdüründen `seri katil´ özrü

Rum Yönetimi Lideri Nikos Anastasiadis,  Milli Muhafız Ordusu (RMMO) subaylarından 'seri katil' teğmen Nikos Metaksas´ın 2´si çocuk 5´i kadın 7 kişiyi öldürmesi üzerine görevden aldığı Emniyet Genel Müdürü Zaharias Hrisostomu´nun yerine Genel Müdür Yardımcısı Kipros Mihailidis'i atadı.

  • DHA
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Mihailidis'i, Rum Başkanlık Sarayı'na davet eden Anastasiadis, yaptığı konuşmada, "Hukuğun üstünlüğünü koruyacak şekilde görev yapmalısınız. Suça karşı sıfır tolerans gösterilmeli" dedi.
 
"Son günlerde ortaya çıkarılan acımasız, iğrenç ve benzeri görülmemiş suçlar herkesi şok etti" diyen Milhailidis de, "Kurbanların ailelerinden samimi şekilde büyük bir özür diliyorum. Üzüntülerimi ve öfkemi ifade etmek istiyorum. Savunmasız ve masum ruhları korumakta başarısız olduk" dedi.
 
Önceliğinin organize suçu önlemek olduğunu kaydeden Mihaidis, polisin tarafsız, profesyonel, ırkçı tavır sergilemeksizin vatandaşlarla iletişimde olacağını söyledi.
 
DALGIÇ AĞLADI: BU NASIL YAPILIR?
 
'Kırmızı Göl'de çalışmaları takip eden Rum İtfaiye Müdürü Marcos Tragkolas de basına açıklamalar yaptı. Göldeki görüş açısı nedeniyle ve hava koşullarının zorluklarının olduğunu anlatan Tragkolas, dalgıçlarla yapılan diyalogları da anlattı.
 
Rum İtfaiye Müdürü Tragkolas, 8 yaşındaki Elena Natalia Bunea'nun cesedinin bulunduğu anlarla ilgili şunları söyledi: "Dalgıçlar arama yaparken sürekli konuşuyoruz. İspanyol olan dalgıcımız en son cesedin bulunmasında, küçük bir bavula dokunduğunu söyledi. Biz hemen bebek olduğunu fark ettik. O anda hem dalgıç, hem de bizler duygusal bir an yaşadık. Dalgıcımız ağlamaya başladı, bu nasıl yapılır diye."
 
Rum itfaiye ekipleri, 'Kırmızı Göl'de üçüncü cesedi arama çalışmalarını sürdürüyor. Gölde yapılan çalışmalarda robot kameralar ve analiz için teknik ekipman bulunuyor.
 
Gölde 30 yaşındaki Filipinli Maricar Valdez Arquiola'nın cesedi olabileceği belirtildi. Rum kaynaklar, Maricar Valdez Arquiola'nın bavulda değil, bir taşa bağlanmış şekilde göle atıldığı üzerinde duruyor.
 

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