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Dünya

Güney Kıbrıs'ta orman yangını: Karadan ve havadan müdahale ediliyor

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin (GKRY) kontrolündeki Limasol kenti yakınlarında çıkan orman yangınını söndürmek için karadan ve havadan müdahale ediliyor.

AA2 Ağustos 2023 Çarşamba 22:49 - Güncelleme:
Güney Kıbrıs'ta orman yangını: Karadan ve havadan müdahale ediliyor
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Rum medyasında yayımlanan haberlere göre, Limasol'un Ay Mama ile Kalahor yerleşim yerleri arasındaki dağlık alanda çıkan orman yangınını söndürme çalışmalarına 50 kadar arazöz ve itfaiye aracı ile 9 yangın söndürme uçağı ve helikopter katılıyor.

Rüzgarın etkisiyle Pelendri ve Potamitissa köylerine doğru ilerleyen yangını söndürme çalışmaları sırasında yaralanan 2 itfaiyeci hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Rum yetkiler, orman yangınıyla mücadele etkinliğini artırmak ve çalışmaları hızlandırmak üzere bir koordinasyon merkezi kurulduğunu bildirdiler.

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