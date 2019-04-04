Güney Kore, 5G kullanan ilk ülke oldu: ''ABD'yi geçtik''

Güney Kore dünyanın ilk 5G ağını kullanıma açtığını duyurdu. Ülkenin en büyük 3 telekomünikasyon şirketi olan SK Telecom, KT ve LG Uplus yerel saatle çarşamba günü 23.00’de ağın kullanmaya başlandığını açıkladı. Lansmanın söylenenden erken yapılmış olması ise 5G’nin ilk kullanıcıları olmak isteyenler arasında deyim yerindeyse paniğe yol açtı.

Ülkenin en büyüğü olan SK Telecom’dan yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı: “SK Telecom 3 Nisan 2019 23.00 itibarıyla Kore’yi temsil eden 6 ünlü için 5G hizmetini aktif hale getirdi.”

Sputnik'in haberine göer, ABD'nin en büyük cep telefonu operatörü ve internet sağlayıcısı Verizon’un beklenenden önce harekete geçeceği söylentileri üzerine erken davranan Güney Kore normalde cuma yapacağı lansmanı öne çekti. Nitekim resmi haber ajansı Yonhap’ın aktardığına göre ülke Minneapolis ve Chicago’da 5G’yi kullanıma açan Verizon’dan hızlı davrandı, böylece 5G konusunda bir ilke imza atıp ABD, Çin ve Japonya’yı geride bıraktı.