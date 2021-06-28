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Dünya

Güney Kore, ABD ve Avustralya'nın düzenleyeceği tatbikata katılacak

Güney Kore'nin, ABD ve Avustralya'nın gelecek ay düzenlemeyi planladığı geniş çaplı deniz tatbikatına katılacağı bildirildi.

AA28 Haziran 2021 Pazartesi 13:55 - Güncelleme: 28 Haziran 2021 Pazartesi 13:55
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Yonhap'ta yer alan habere göre, Güney Kore Savunma Bakanlığı Sözcüsü Boo Seung-çan basına yaptığı açıklamada, birleşik operasyonları yürütme yeteneklerinin geliştirilmesi amacıyla bu yıl ilk kez "Tılsım Kılıcı" adı verilen tatbikata katılmaya karar verdiklerini belirtti.

Boo, Avustralya sularında temmuz ortasında yapılacak tatbikata 4 bin 400 tonluk muhrip göndereceklerini ifade etti.

Avustralya Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, İngiltere, Kanada, Yeni Zelanda ve Japonya'nın bu yılki tatbikata katılacağını belirtilerek, Fransa, Hindistan ve Endonezya'nın da gözlemci ülkeler olarak görev alacağı aktarıldı.

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