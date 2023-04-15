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Dünya

Güney Kore, ABD ve Japonya, Kuzey'e karşı anlaştı

Güney Kore, ABD ve Japonya, Kuzey Kore'nin artan tehditlerine karşı düzenli olarak füze savunma ve denizaltı savar tatbikatları düzenleme konusunda anlaştı.

AA15 Nisan 2023 Cumartesi 10:46 - Güncelleme:
Güney Kore, ABD ve Japonya, Kuzey'e karşı anlaştı
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Yonhap'ın haberine göre, Güney Kore Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, ülkeler dün Üçlü Savunma Görüşmeleri'nin (DTT) oturumunda anlaşmaya vardı.

Anlaşma, Kuzey'in yeni katı yakıtlı "Hwasong-18" kıtalar arası balistik füze (ICBM) dahil olmak üzere son dönemde yaptığı silah denemeleri devam ederken geldi.

Üç ülke, bu çerçevede Kuzey Kore'nin artan tehditlerine karşı düzenli olarak füze savunma ve denizaltı savar tatbikatları düzenleme kararı aldı.

Güney Kore Politikadan Sorumlu Savunma Bakan Yardımcısı Heo Tae-keun, ABD Savunma Bakanlığı Hint-Pasifik Güvenlik İşlerinden Sorumlu Müsteşarı Ely Ratner ve Japonya Savunma Politikası Genel Müdürü Kazuo Masuda'nın başkanlık ettiği heyetler, görüşmelere katıldı.

2020'de yapılan bir önceki DTT toplantısı, 2021 ve 2022'de Kovid-19 salgını nedeniyle gerçekleştirilememişti.

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