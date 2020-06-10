AA 10 Haziran 2020 Çarşamba 14:13 - Güncelleme: 10 Haziran 2020 Çarşamba 14:25

Yonhap ajansının haberine göre, Güney Kore Birleşme Bakanlığı, sınırdan Kuzey Kore'ye broşür balonları gönderen Özgür Kuzey Kore Savaşçıları ve Keunsaem grupları hakkında polise şikayette bulunacağını açıkladı.

Açıklamada, "İki Kore'nin liderleri tarafından varılan anlaşmalara doğrudan karşı çıkarak Güney ile Kuzey arasındaki gerilimi artırarak kamu çıkarlarını ihlal ettiler." ifadesi kullanıldı.

Bu grupların, sınır bölgesinde yaşayan halkın güvenliğini ve yaşamını tehlikeye attığı da kaydedildi.

Kuzey Kore resmi ajansı KCNA, Pyongyang yönetiminin, Güney Kore ile dün tüm sınır ötesi iletişim hatlarını keseceğini duyurmuştu.

Kararın, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un kız kardeşi Kim Yo Jong ve Seul yönetiminin 2010'da 50 Güney Korelinin ölümüne yol açan iki saldırının arkasındaki isim olduğuna inandığı eski istihbarat birimi başkanı Kim Yong Chol tarafından verildiği kaydedilmişti.

Güney Kore'de, Kuzey sınırında balonla broşür atma, yıllardır aktivistlerin başvurduğu bir yöntem. Kuzey Kore, bu eylemi kendisine yönelik bir saldırı olarak değerlendiriyor.

Seul yönetimi, gerilimin yüksek olduğu dönemlerde bu tür eylemleri önlemek için bölgeye polis ekipleri gönderirken, Kuzey Kore'nin bunları tamamen yasaklaması yönündeki çağrılarına aktivistlerin özgürce hareket etme hakkı bulunduğunu vurgulayarak direniyordu.