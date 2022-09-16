Güney Kore, Çinli askerlerin kalıntılarını iade etti

Güney Kore, 1950-53 yılında yaşanan Kore Savaşı'nda hayatını kaybeden 88 Çinli askerin kalıntılarını ve eşyalarını bugün Çin'e iade etti. Askerlerin kalıntılarını ve eşyalarını taşıyan bir uçak, Çin'in kuzeydoğusundaki Liaoning eyaletinin başkenti Shenyang'daki Taoxian Uluslararası Havalimanı'na indi. Havalimanında düzenlenen törende Çin ve Güney Kore temsilcileri bir devir teslim belgesi imzaladı. İki ülke arasında imzalanan anlaşmanın ardından askerlerin cenazeleri teslim edildi.

Güney Kore, 2014'ten 2021'e kadar 8 yıl art arda, toplam 825 Çinli askerin kalıntılarını Çin'e iade etti.